Las fotos del inolvidable viaje de Isabel Macedo por primera vez en el Mar Jónico

"Taormina. Ti amo. Primera vez en el Mar Jónico", expresó la madre de Isabelita en el posteo, que se llenó de comentarios a puro elogio por su escultural figura.

isabel macedo italia.jpg

La actriz lució una bikini, gorra y lentes de sol desde la cristalina agua que ofrece el increíble lugar y se mostró tomando un postre helado a orillas del mar.

"Sin una gota de Photoshop Dios mío que belleza", "Quien pudiera con sus 50 años....", "Se ve que Taormina te ama y te sienta mooooy bien", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en el feed.

Macedo se prepara para su regreso a la actuación como la villana Delfina en Margarita, la secuela de la exitosa ficción juvenil Floricienta, que se verá por streaming.

Mirá las fotos de Isabel Macedo en el Mar Jónico.

isabel macedo italia 3.jpg

isabel macedo italia 6.jpg

isabel macedo italia 5.jpg

isabel macedo italia 2.jpg

isabel macedo italia 1.jpg

La insólita anécdota de Isabel Macedo sobre sus comienzos en el medio: "Me quedé helada"

Este jueves la actriz Isabel Macedo estuvo invitada al programa conducido por Fer Dente, Noche al Dente, América Tv, y recordó sus comienzos como modelo cuando era apenas una adolescente.

Sucede que Isabel comenzó a trabajar desde los 15 años y a través de una divertida anécdota contó que fue lo que la llevó a incursionar en el mundo del modelaje.

“Me compré un anillo y nadie me había dado permiso, use la tarjeta de mi papá. Cuando llegué a mi casa, estaba el resumen. Mi papá me llamó y me dijo '¿quién te compró esto?' Yo toda simpática dije: vos. Me dijo, 'yo no te compré nada sino tu mamá tendría uno muy parecido'”, comenzó.

Luego dio contexto a lo que eran sus días en aquel momento y explicó: “Yo iba al colegio desde las 8am hasta las 16pm y cuando salía iba a la parroquia a enseñar a leer y escribir a los chiquitos. No me quedaba mucho tiempo porque también tenía que estudiar".

"Mi papá me dijo, 'no sé cómo, pero vas a trabajar, y me vas a devolver lo que gastaste'. En ese momento me quedé helada, pero él no se enojó, no me gritó, fue muy práctico. Vos no gastas lo que no tenes”, continuó.

Y relató: “Me puse a desfilar, iba a todos los desfiles, y elegía los que te pagaban en el momento para poder juntar más rápido. Hacía campañas, fotos de cremas para revistas y después nunca más no trabajé. Pagué el anillo y trabajé sin parar, me fui pagando todo”.

Por ultimo resaltó lo importante que fue esa experiencia para el resto de su vida y cerró: “El me crio muy bien y estoy agradecida de lo que hizo conmigo porque sin retos sin nada me dio herramientas para que me autoabasteciera. Me convirtió en una mujer muy fuerte el no depender de nadie”.