 Isabel Macedo reveló la experiencia paranormal que vivió con su papá y su hija recién nacida

Entre todos los turnos médicos y obligaciones que tiene con la beba recién nacida, la actriz encontró el momento perfecto para perforarle las orejas a Julia, y para ello contrataron a una profesional, quien se acercó a la casa que comparten con el exgobernador.

Mientras que la experta trabajaba en decorar las orejas de la bebé, Macedo compartió la sorpresiva casualidad de la vida que atravesó: "Hoy vino Felu a ponerle los abridores a Julia. Fue súper rápido todo. Sufrimos más nosotros que la beba".

Entonces, la artista conmovió a todos sus seguidores al relatar la "aparición" de su fallecido padre:"Y me contó que ella cuidaba a mi papá en el Mater Dei. Y mientras me lo decía un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo".

Isabel Macedo contó el grave problema que tiene para dar la teta

A casi 20 días de haber dado a luz a su segunda hija Julia, Isabel Macedo compartió desde su casa de Jujuy los problemas que tiene para amamantar a la niña.

La beba, la segunda hija de la actriz con el político Juan Manuel Urtubey, está en el momento que solo se alimenta de la lactancia y a su madre le está costando encontrar una buena postura y no lesionarse la espalda.

"Me ven así, toda derecha, qué buena postura para darle. Me dura un segundo porque sino estoy tirada para adelante, con el cuello para el costado", dijo la actriz.

“Un dolor en la espalda, en el cuello...se ve que me pongo mal, yo trato de ponerme bien, toda así derechita, pero después me gana el día y empiezo a quedar ahí tirada, puesta de cualquier manera", continuó.