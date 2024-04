Isabel reveló la impensada técnica que utilizan en Gran Hermano para hacer complot

“¿Ustedes hablan por detrás para ver qué van a hacer? ¿En donde se juntan?", preguntó intrigada la conductora Yuyito González. "Sí, en donde sea, en el baño, el dormitorio, en la cocina", contestó De Negri.

Acto seguido, explicó puntualmente la técnicas que llevan a cabo y admitió: “Decís 'mira escuchame fíjate que este hizo tal cosa, sabemos lo que vamos a hacer, la movida es esta'. Ahí con papelitos señalás, marcas la cama, haces el número, en la tapa de inodoro húmeda también dejas una letra, hay millones de cosas".

La abultada cifra que deberá pagar Isabel de Gran Hermano tras dar positivo en un test de alcoholemia

Este fin de semana la ex participante de Gran Hermano (Telefe), Isabel de Negri, estuvo en boca de todos tras dar positivo en un test de alcoholemia en Bahía Blanca.

De esta forma, la camioneta que conducía Isabel fue llevada por los efectivos de la zona y en las últimas horas se supo cuál es el valor de multa que deberá pagar la mediática.

“Ella va a tener una multa tabulada, que es la multa por alcohólico en positiva, ronda de los 771.000 pesos", reveló el periodista bahiense Emanuel Olaya en Entrometidos en la Tarde (Net Tv).

Sin embargo, esa no seria la cifra final, ya que también se le suman 20.000 pesos por el acarreo del vehículo desde el macrocentro hasta el galpón municipal.

“Yo soy sommelier y tuve que ir a hacer una cata con unos amigos, fuimos a degustar unos vinos. Había comido poco, estoy muy flaca porque no como prácticamente nada y se ve que con el estómago vacío se absorbe más. Pero eso es todo, yo estoy perfecta y no estaba borracha", declaró la ex hermanita en Rock and Pop.