La sorprendente fusión que ayudará a Furia para que llegue a la final de Gran Hermano 2023

Así se conoció la nueva ayuda que recibirá Furia para asegurar su lugar en la final. En primer lugar, resurgieron Los Talibanes, el fans club de Cristian U que en 2011 colaboró en su consagración, para brindar una mano en la causa. Talibanes Furiosos fue tendencia en la red social X a las pocas horas de iniciarse la movida.

Y después se confirmó que a ellos se unieron también Las Cuchilleras de Coti Romero, quienes también harán todo lo posible para que Juliana Scaglione siga en el reality hasta las últimas instancias.

“Esto se va a descontrolar”, describieron entusiasmados los fanáticos en las redes sociales al ver la unión que se generó con otros seguidores de distintos participantes del reality en ediciones anteriores.

Veremos si esta unión de fanáticos virtual da resultado para que Furia pueda seguir en la casa hasta la gran final.

Furia Gran Hermano

La cruel frase que escuchó Mauro de su desempeño sexual con Furia en Gran Hermano: "Tenés el..."

A pocos días de ingresar a la casa de Gran Hermano, Telefe, Mauro D´Alessio tuvo intimidad con Juliana Furia Scaglione. Lo cierto es que parece que la tatuada no tiene la mejor impresión de la performance sexual del joven de Villa Urquiza.

Fue Florencia Regidor quien en una distendida charla con Mauro mientras tomaban sol le confió lo que le contó Furia sobre los momentos de intimidad que tuvo con él.

“Y que tenías el pito chico también lo dijo...”, le dijo sin vueltas Flor a Mauro mientras charlaban relajados en el jardín, video que se volvió viral en las redes sociales.

A lo que Mauro le contestó aceptando la crítica con su cabeza y con cierto tono de desazón: “Y bueno, sí... ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada”.

Cabe recordar que en su presentación en el relity, Mauro se presentaba extrovertido, fanático de las fiestas electrónicas y remarcaba de su gusto por conquistar mujeres.

"No me considero el típico tincho, pero la gente piensa que soy el tincho modelo: minas, salir, gimnasio... Todo lo que hago yo", decía a pura autoestima el ex rugbier.