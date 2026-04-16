Iván de Pineda estrena un nuevo desafío: cuándo arranca

DSC_7004

La dinámica reúne equipos de tres integrantes de una misma universidad —aunque no necesariamente de la misma carrera— que deberán complementarse para avanzar en la competencia y alcanzar el gran premio.

“Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan. Ver este formato hecho realidad me llena de alegría”, expresó Iván de Pineda.

Desafío Atenea es una producción de Kocawa —liderada por Iván de Pineda y Deby Cosovschi—, responsable de éxitos como Pasapalabra y Bake Off Argentina.

Los seis episodios de la competencia estarán disponibles On Demand en YouTube a través de OLGA, todos los jueves a las 18:30.

DSC06957

Cómo será el nuevo desafío que presenta Iván de Pineda

La competencia que tendrá a Iván de Pineda la conducción se presenta como un espectáculo en vivo y se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y será emitida posteriormente en OLGA.

El desafío reunirá a 150 estudiantes divididos en 50 equipos de tres universitarios cada uno, conformados por compañeros de la misma universidad, aunque no necesariamente de la misma carrera. Los participantes competirán en pruebas de cultura general hasta llegar a la definición final. El objetivo: encontrar al mejor equipo de estudiantes universitarios del país.

El primer premio será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros premios importantes que reconocerán el conocimiento de los participantes.

Iván de Pineda - desafío atenea

“Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”, expresó Iván de Pineda.

La convocatoria ya está abierta y la inscripción se realiza a través del sitio oficial de desafioatenea y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se encontrará el link directo para anotarse.

Desafío Atenea 2026 se presenta como una de las grandes apuestas del año en entretenimiento inteligente, combinando cultura, conocimiento y espectáculo con una figura central que aporta prestigio y cercanía como Iván de Pineda.