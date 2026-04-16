Iván de Pineda estrena un nuevo desafío: cuándo arranca

Iván de Pineda desembarca en OLGA con Desafío Atenea, un nuevo formato que convierte el conocimiento en espectáculo y pone en juego un premio de 30 millones de pesos.
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Con Iván de Pineda al frente, llega un nuevo desafío al mundo del stream que mezcla saber, estrategia y decisiones al instante. Todos los detalles.
Iván de Pineda desembarca en OLGA con Desafío Atenea, un nuevo formato que convierte el conocimiento en espectáculo y pone en juego un premio de 30 millones de pesos.
Este jueves 23 de abril a las 18:30, OLGA y la productora Kocawa presentan el estreno de Desafío Atenea, una competencia que desafía la inteligencia, la creatividad y la capacidad de juego en un formato único.
Con una convocatoria récord de más de 9.000 estudiantes universitarios de todo el país, 60 equipos fueron seleccionados para formar parte de esta experiencia que celebra el conocimiento y el trabajo en equipo.
Representando a más de 25 universidades públicas y privadas, jóvenes desde 18 años pondrán en juego sus habilidades en disciplinas que van desde Medicina e Ingeniería hasta Ciencia de Datos, Derecho y Actuación. Estrategia, coordinación y rapidez serán claves para consagrarse como el mejor equipo.
La dinámica reúne equipos de tres integrantes de una misma universidad —aunque no necesariamente de la misma carrera— que deberán complementarse para avanzar en la competencia y alcanzar el gran premio.
“Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan. Ver este formato hecho realidad me llena de alegría”, expresó Iván de Pineda.
Desafío Atenea es una producción de Kocawa —liderada por Iván de Pineda y Deby Cosovschi—, responsable de éxitos como Pasapalabra y Bake Off Argentina.
Los seis episodios de la competencia estarán disponibles On Demand en YouTube a través de OLGA, todos los jueves a las 18:30.
La competencia que tendrá a Iván de Pineda la conducción se presenta como un espectáculo en vivo y se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y será emitida posteriormente en OLGA.
El desafío reunirá a 150 estudiantes divididos en 50 equipos de tres universitarios cada uno, conformados por compañeros de la misma universidad, aunque no necesariamente de la misma carrera. Los participantes competirán en pruebas de cultura general hasta llegar a la definición final. El objetivo: encontrar al mejor equipo de estudiantes universitarios del país.
El primer premio será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros premios importantes que reconocerán el conocimiento de los participantes.
“Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”, expresó Iván de Pineda.
La convocatoria ya está abierta y la inscripción se realiza a través del sitio oficial de desafioatenea y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se encontrará el link directo para anotarse.
Desafío Atenea 2026 se presenta como una de las grandes apuestas del año en entretenimiento inteligente, combinando cultura, conocimiento y espectáculo con una figura central que aporta prestigio y cercanía como Iván de Pineda.