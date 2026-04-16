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Vero Lozano y Wanda Nara enfrentadas en una guerra feroz por el poder en Telefe

La tensión entre Vero Lozano y Wanda Nara crece en Telefe y genera incertidumbre en la programación del prime time con decisiones clave en juego.

16 abr 2026, 20:35
Vero Lozano y Wanda Nara enfrentadas en una guerra feroz por el poder en Telefe
Vero Lozano y Wanda Nara enfrentadas en una guerra feroz por el poder en Telefe

Vero Lozano y Wanda Nara enfrentadas en una guerra feroz por el poder en Telefe

La interna entre Verónica Lozano y Wanda Nara volvió a escalar en Telefe y ya impacta de lleno en la estrategia del canal para su prime time. En medio de esta tensión, la emisora tomó una primera decisión fuerte: Lozano será la encargada de conducir Bake Off Famosos, desplazando a Wanda, quien había liderado la edición anterior y ahora suma otros proyectos a su agenda.

Sin embargo, el conflicto no termina ahí. La programación enfrenta un dilema clave: definir si el primer gran estreno tras el final de Gran Hermano Generación Dorada será Bake Off o MasterChef Celebrity. Ambos formatos no pueden convivir en simultáneo, lo que obliga al canal a elegir una única carta fuerte para ese horario.

La información fue revelada por Santiago Sposato en A la Tarde (América TV), donde explicó que la grilla sufrirá un sacudón en los próximos meses. “Hay lugar para uno solo”, aseguró el panelista, y detalló que tanto Lozano como Wanda recibieron promesas para comenzar grabaciones en septiembre.

En ese contexto, el clima en los pasillos del canal se volvió cada vez más tenso. Desde el programa describieron una disputa que va más allá de un proyecto puntual y que expone una lucha por posicionamiento dentro de la señal.

Sposato fue contundente al describir el trasfondo del conflicto: “Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto”.

El periodista también sumó un análisis generacional: “Es la nueva generación contra la vieja. Las dos son populares. Una tiene una trayectoria mucho más amplia”. Y reveló un dato que grafica la interna dirigencial: “En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra”.

A pesar de la tensión, de cara a la tribuna mantienen las formas. “Si se cruzan en un pasillo se besan, se abrazan se dicen ‘que linda que estás’. Pero si se separan se tiran mala onda”, contó Sposato, dejando en evidencia el doble juego que atraviesa el vínculo.

Finalmente, el panelista detalló cómo se gestaron las promesas que hoy alimentan el conflicto: “En los pasillos de Telefe le ofrecieron a Vero después del mundial, en septiembre, ser la conductora de Bake Off. Pero en otro pasillo a Wanda le dijeron que van a preparar MasterChef después del mundial”.

Con dos figuras fuertes, dos formatos exitosos y un solo lugar disponible, la definición de Telefe no solo marcará su programación, sino también el futuro de una rivalidad que ya se juega dentro y fuera de cámara.

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