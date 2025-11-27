Ivana Figueiras mandó al frente a Darío Cvitanich y confirmó las sospechas de Chechu Bonelli: “Antes de mí estuvo...”

Asimismo recalcó defendiendo vínculo con el ex de Bonelli: “Si antes de mí salieron varias es raro que le haya metido los cuernos conmigo. Yo estuve con alguien separado. Obvio que le pregunté”. “No creo que alguien se la juegue a salir a un lugar público estando casado”, agregó tajante.

En tanto, ya sobre el final de la nota, Ivana Figueiras volvió a fijar su postura tras el posteo que hizo Cvitanich en la reciente mini luna de miel. “Yo no voy a obligar a nadie a decirme algo... Si me puso te quiero, me puso te quiero. ¿Qué le voy a decir? Ay, no me pusiste te quiero mucho. Cada uno dice lo que siente. Si tuviera que decir a alguien cómo me tiene que decir habría una toxicidad que no quisiera manejar en mi vida", concluyó.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Cómo reaccionó Ivana Figueiras tras recibir fuertes mensajes llenos de odio

A días de blanquear su relación con Darío Cvitanich —exmarido de Chechu Bonelli—, Ivana Figueiras decidió ponerle freno a la catarata de comentarios malintencionados que le llegan a través de las redes sociales y que, según dejó ver, ya la tenían bastante agotada.

El episodio ocurrió a comienzos de noviembre, cuando la empresaria y modelo detectó nuevamente a varios usuarios que la atacaban sin motivo y optó por responderles con ironía. Uno de ellos se despachó con un mensaje hiriente sobre su apariencia: “Ese pelo nunca conoció el shampoo”, escribió debajo de una de sus fotos.

Lejos de quedarse callada, Figueiras contestó con la misma acidez: “Puede ser… un mal día de pelo se soluciona fácil. Esa caripela está complicada. Típico, después se hacen las sororas”. Su respuesta marcó el tono de lo que vendría después.

En otro comentario, una usuaria insinuó que Ivana estaba interesada en el dinero de su nueva pareja con una frase despectiva: “Me conquistó con la billetera”. Ella no dejó pasar la acusación y respondió con firmeza: “La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá, besi”.

ivana figueiras se defendio de las criticas tras blanquear romance con dario cvitanich

Cansada del hostigamiento digital, Ivana decidió exponer algunos de estos mensajes para dejar en evidencia el nivel de agresión que recibe habitualmente. Con un toque de humor, pero también mostrando su fastidio, reflexionó: “Yo un sábado medio al pedo me doy miedo. Voy a empezar a contestar mensajitos jiji, ya sé que caigo bajo. Pero uno se cansa un poco también, ¿no?”.

En una publicación posterior, dejó claro que el apoyo cercano la sostiene frente a tanta hostilidad. “Un colapsito y a seguir. Amo a mi entorno con todo mi corazón”, expresó al compartir mensajes de cariño que le enviaron personas de su círculo íntimo.

Entre esos mensajes se destacó uno especialmente afectuoso, que ella decidió repostear: “Estas pobres personas no te conocen, son la envidia vestida de ser. Vos sos pura luz y amorosa y tenés una familia divina. ¿Billetera vos? Estos pobres seres no tienen idea de dónde venís y que además tu propio negocio lo hiciste sola”.

Así, Ivana dejó claro que, aunque el hate abunda, también recibe respaldo y no piensa quedarse callada.