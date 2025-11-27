Chechu Bonelli habló de su separación de Darío Cvitanich y qué piensa de la relación con Ivana Figueiras

La modelo reconoció que la ruptura del padre de sus hijos la marcó y optó por resguardarse de lo mediático: “Esta separación me ha venido a enseñar un montón de cosas”.

“Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento… Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder, es una respuesta, y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superada toda la situación, se dio de manera natural”, confesó sincera sobre por qué recién ahora habla de su separación.

Y en ese sentido agregó: “Me sorprendió muchísimo que la separación haya tomado tanta trascendencia, y después bueno, son un poco las reglas del juego. Te separas y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”.

Chechu aclaró que se encuentra soltera tras su separación: “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que enamorarse, y cuando eso suceda se van a enterar, no tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola“.

Sobre el final, consultada por el noviazgo de su ex con Ivana Figueiras, Bonelli lanzó: "No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo hagan ellos... Mientras sean felices".

Ivana Figueiras reveló cómo la conquistó Darío Cvitanich

Luego de su primera escapada romántica junto a Darío Cvitanich, la modelo Ivana Figueiras contó en una nota con Intrusos (América TV) cómo se conocieron con el ex de Chechu Bonelli a un mes de confirmar la relación.

Sobre cómo lo conoció al ex futbolista, Ivana Figueiras confesó que fue "por amigos en común" y sobre el vínculo que los une comentó: "No sé si la palabra es noviazgo. Pero todo re bien, la verdad, muy bien, muy feliz".

En cuanto a los comentarios de ser señalada por la tercera en discordia por la separación de Cvitanich y el posterior blanqueo del romance entre ellos, la modelo se mostró serena y en paz.

"Cuando uno está tranquilo con uno mismo, nada, no te molesta porque sabes cómo son las cosas", aseguró Figueiras. Sobre el final, al ser consultada por la ex de Cvitanich, Chechu Bonelli, evitó entrar en conflictos: "No me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada, nada, nada", cerró.