Javier Calamaro contó por qué Mirtha Legrand le llamó la atención en su mesa y no lo invitó más a su programa

Y recordó sobre esa última invitación a la mesa de la diva y qué sucedió: "Yo en ese momento tenía un programa en la Televisión Pública que se llamaba Concierto Extremo. Íbamos con unos amigos y cantábamos a 1600 metros, buceábamos con yacarés en los Esteros del Iberá, iba por ahí y me embarraba todo. Entonces, volvimos de Misiones y Corrientes de bucear con los yacarés derecho al canal donde estaba Mirtha en ese momento".

"Viniste en modo viaje, estabas en otra", le dijo el Chino Leunis. Y Javier Calamaro admitió: "Claro, venía de ocho días viviendo en la jungla. De ahí a lo de Mirtha Legrand. Yo no veía un vino desde hacía dos semanas. Hice un desastre pero me morí de risa. El público también".

"Todos menos Mirtha", señaló el conductor. "No, claro. Mirtha estaba indignada. Yo me había tomado un par de vinos y ella me decía: 'Javier, Javier, Javier'", cerró entre risas el cantante.

Mirtha Legrand regresó a la televisión: "Estuve enfermita, no estuve muy bien"

En la noche del sábado, Mirtha Legrand regresó a la televisión por la pantalla del Trece, en una año que celebra 55 temporadas al frente de las clásicas mesazas.

“Yo soy una leyenda. Hoy estoy aquí, he vuelto al Trece queridos, muchas gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Nacho Viale”, fueron las primera palabras de la diva.

“Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, comentó con humor sobre la incertidumbre que se generó sobre su vuelta.

Luego, Mirtha señaló que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, indicó.

Minutos después, reveló sobre su salud: “Estoy un poco afónica porque estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien, pero ahora me estoy reponiendo y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar”.