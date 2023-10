Marina Calabró habló de su separación y reveló los motivos 

Además, Marina dejó en claro que todo se dio en buenos términos: “Fue todo muy charlado, tomándonos mucho tiempo. Y fue muy armónico porque nos adoramos y eso no cambia. Yo lo siento familia y me siento familia. Sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. No hubo enojos”.

“Él es una persona que tiene un equilibrio y una paz interior que nunca vi. Así que no hubo discusiones, no hubo tonos elevados. Lo que hubo fue una decisión de dos personas adultas, después de sentarse a charlar largamente, de pasar a otra etapa de la relación. Y de tenernos el uno al otro, pero desde otro lugar. Esta es la verdad. Estoy segura de que, si le preguntaran a Martín, diría las mismas palabras. Pero no porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque es así”, indicó.

Sobre el comienzo de la separación, contó: “Ya para el 5 de junio, día del cumpleaños de Martín, no estábamos juntos. Lo cual fue una gran tristeza. Para esa fecha, él viajó solo porque ya estábamos así, separados, y estaba mal. Y en septiembre se tomó unos días para irse a ver a su hijo mayor a Barcelona, con el que se fue para Cerdeña”.

“Y yo, por esos días, me fui a París con Mía”, explicó la periodista, en referencia a la hija de 14 años de su pareja anterior, Martín Virasoro (Albrecht es padre de Alan de 29, Frank de 24 y Kai de 15; también de una relación anterior).

“Fueron diez días y era la primera vez que hacíamos un viaje solitas, de madre e hija. Y para mí fue por un lado demostrarme que lo podía hacer y, por el otro, fue una linda experiencia que me permitió conectarme con ella, que es un gran sostén, al igual que mi hermana, Iliana. De hecho, ella me recomendó una psiquiatra y me ayudó mucho también a procesar todo el tema de la separación”, concluyó Marina Calabró.

Marina Calabró

La terrible traición de Rodrigo Lussich a Marina Calabró que terminó con su amistad

Desde hace años los periodistas Marina Calabró y Rodrigo Lussich han manifestado públicamente la gran amistad que los unía más allá de, incluso, haber trabajado juntos. Pero en las últimas horas, algo se rompió entre ellos por la sorpresiva actitud del uruguayo para con la hija menor del recordado Juan Carlos Calabró.

Lo cierto es que Marina se separó de Martín Albrecht, su pareja durante los últimos 10 años, en el mes de junio pasado pero recién ahora estaba en condiciones de hacerlo público, habiendo hecho ya el correspondiente duelo, por lo que había autorizado a Ángel de Brito para que contase su actual situación personal en LAM (América TV).

Y así lo iba hacer, sólo que por esas inexplicables actitudes el conductor de Socios del espectáculo (El Trece) al saber que de Brito blanquearía la ruptura de Calabró, se le adelantó y mediante un mensaje de Twitter lo primereó escribiendo: "Un beso grande a mi amiga Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero amiga! Lo mejor está por venir!".

Es así que por la noche desde LAM, Yanina Latorre relató la angustia, llanto y decepción que Marina Calabró le confesó con relación a quien creía su amigo por su artera actitud. Al ver el mensaje en la red social, explicó la angelita, lo llamó para recriminarle su accionar de anunciar unilateralmente tan delicada situación personal suya, quebrando así su confianza.

"Lussich le dijo ‘bueno me dijiste que Ángel lo iba a contar, ¿por qué no lo puedo contar yo en Twitter?’", fue la respuesta del conductor de Socios del espectáculo a la menor de las Calabró confió Yanina, indignada por la inescrupulosa actitud de Rodrigo por lo que lo calificó de "cínico" al preferir perder una amistad de 20 años sólo por una primicia.