Jazmín, la hija de Osvaldo Laport, contó su dura experiencia con Fabián Gianola

“No es una persona con la que elegiría volver a trabajar, tengo una personalidad muy power en donde no me como ni media hablando mal y pronto, había cosas que yo no estaba de acuerdo o no me parecían justas o me parecían que no iban conmigo, pero en ningún momento te estoy hablando de zarparse, pero sí sucedían cosas que, con tanta trayectoria y años de carrera, me parece que no tenían que suceder”, indicó la joven en charla con el ciclo Mitre Live.