Jenifer de Gran Hermano pasó por el quirófano tras anunciar su separación de Nano: "No aguantaba más"

Jenifer Lauría - IG operación reducción lolas.jpg

“Para todos los que me preguntan me hice una mastopexia (reducción mamaria) pues ya no las aguantaba más. No estoy en condiciones todavía de salir a aclarar nada. Tengan paciencia que estoy recién operada y recuperándome”, confesó Jeni desde sus Instagram Stories en referencia tanto a la operación como a su reciente separación del ex GH.

En tanto, con el correr de las horas Lauría reposteó algunos mensajes de aliento de su fandom tras su repentina separación de Vaschetto, así como también le agradeció a su excompañera del reality de Telefe Sofía Sopa Buscio por su compañía tras la operación.

Jenife Lauría - mensajes IG tras operación y separación.jpeg

Nano de Gran Hermano expuso los motivos de su separación de Jenifer Lauría: "Estaba siendo muy difícil vivir..."

Giuliano Nano Vaschetto y Jenifer Lauría se separaron después de unos meses de noviazgo tras el vínculo que nació en la casa de Gran Hermano y continuó afuera.

Nano compartió este martes un comunicado desde su cuenta de Instagram donde confirma su separación de la morocha y da los motivos.

"Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni tanto adentro como afuera de la casa", comenzó su mensaje.

nano vaschetto mensaje tras separarse de jenifer lauria.jpg

"Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como de otro, nunca faltan los oportunistas! Esto empezó hace una semana cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también de la televisión", continuó.

"Tengo mucho respeto por ella y su familia y hoy en día somos dos personas libres. Nada malo pasó, para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad, simplemente invertí el orden de prioridades, el tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar", reconoció Nano.

"Para mí Tonni está en el puesto 1,2 y 3 y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente. Perdón a todos los programas y amigos de los medios, no respondí nada ni voy a hacerlo. La semana que viene vuelvo", concluyó el ex GH sobre su separación de Jenifer Lauría, quien remarcó que dará prioridad a compartir tiempo con su hijo.