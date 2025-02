Jésica Cirio confirmó su separación de Elías Piccirillo y se defendió de las graves acusaciones: qué dijo

"Hablé ayer con Jésica Cirio más o menos una hora. Ya no es más su marido, falta que se divorcie pero ya se terminó la relación. Ahora sí estoy separada", confirmó la periodista.

"Lo que ella me dijo es que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirilo", agregó sobre la investigación judicial en proceso, por la que hubo allanamientos en sus domicilios el último sábado.

Y en cuanto a su situación legal, Jésica Cirio se mostró al margen: "No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme".

"No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo", le confió Cirio a Iavícoli sobre el por qué de su silencio público.

Y sobre los negocios de Elías Piccirillo, Jésica Cirio comentó: "Yo cuando lo conocí, conocí a alguien que tenía un banco". Y agregó que la modelo "empezó a recuperar el vínculo con Insaurralde (Martín) por su hija".

Para cerrar, Paula Varela contó que es inminente la publicación de comunicado oficial de Cirio aclarando la situación de manera pública.

Allanan la casa de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras ser denunciado por una millonaria estafa

Después de su escandalosa separación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio se encuentra envuelta nuevamente en otro escándalo luego de que su nuevo marido, el agente inmobiliario Elías Piccirillo, fuese denunciado por una millonaria estafa, lo que de desencadenó en un allanamiento a la propiedad de ambos que se está llevando a cabo durante la mañana de este sábado.

Según información exclusiva a la que accedió PrimiciasYa, en medio de un gran hermetismo el procedimiento está ocurriendo desde hace algunos minutos en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, donde tienen constituido el domicilio conyugal Cirio y Piccirillo.

Los procedimientos están a cargo de gendarmería, quienes se encuentran revisando la propiedad en la que se estima estaría presente Piccirillo, mientras que Jésica Cirio está instalada en Uruguay desde hace algunas semanas cuando estalló el escándalo que vuelve a salpicarla.

Vale recordar que a fines de enero Piccirillo fue denunciado por Francisco Hauque de plantarle droga en su auto, quien fue detenido precisamente luego de una cena juntos en la que debían acordar cómo Elías le devolvería los seis millones de dólares que le había prestado.