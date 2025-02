El marido de Jésica Cirio a punto de ir preso tras la grave denuncia: los detalles exclusivos

En este contexto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Carlos Pousa, abogado de Francisco José Hauque, quien acusó al marido de la modelo después de ser detenido con su auto junto a su pareja en un operativo policial en enero, en la cual se investigó cómo fue el operativo y posteriormente liberado.

A partir de ese hecho, donde Hauque y su pareja fueron sobreseídos, se abrió un nuevo enfoque de la investigación contra Piccirillo para determinar si estuvo detrás de esa causa falsa y efectivos policiales.

El letrado sostuvo que lo que trascendió de los allanamientos a los domicilios de Piccirillo y el monto de dinero que se habría encontrado es falso, y aseguró que ese trascendido habría salido del círculo íntimo de la modelo. Además, dejó en claro que la situación procesal del marido de Jésica Cirio es muy compleja.

"Lo del allanamiento es falso y es una información que salió del propio entorno de Piccirillo y Cirio y no sé con qué finalidad e intención. No se lo ha allanado y no está por suceder, sí está siendo investigado Piccirillo y los domicilios que comparte con su esposa", precisó el letrado.

Y continuó: "A posterior van a haber novedades. Mi cliente es víctima del hecho de esta causa armada, esta sobreseído, está en libertad desde el 27 de enero, y ya somos querellantes".

"A los que terminen detenidos pueden quedar varias decenas de años en prisión", aseguró con firmeza el letrado, dejando en claro la complicada situación procesal del marido de Jésica Cirio.

Y explicó cómo se enteró de noticia del supuesto allanamiento de los medios: "Estaba en los Tribunales de Comodoro Py cuando surgió la noticia y me acerqué a la Fiscalía y estaban exhortos de esto. Es más, la doctora Capuchetti hace diez días que no entiende más en la causa y ahora está en manos de Sebastián Casanello".

"Conozco la causa al punto y la coma y no tengo dudas que cuando se den los allanamientos se dará la detención del individuo", concluyó Carlos Pousa.

jesica cirio 2.jpg

Aseguran que Jésica Cirio estaría separada de Elías Piccirillo tras el grave escándalo

Jésica Cirio y Martín Piccirillo están envueltos en una gran polémica: el corredor inmobiliario se vio implicado hace unos días en la acusación de una millonaria estafa piramidal y, ahora, según trascendió por parte de fuentes cercanas a la modelo, Cirio estaría separada de su marido.

Hace algunos días se conoció el testimonio de distintas personas que, desde la cárcel, apuntan contra Piccirillo quien estaría involucrado en una estafa piramidal millonaria y, como matrimonio, involucraría a Cirio.

En ese sentido, la periodista Paula Varela en sus redes sociales aseguró: “Me acaban de informar la separación de Jésica Cirio y su marido. En este momento me estoy comunicando con ella”.

“La verdad es que la fuente que me lo comunicó es de extrema confianza, por eso me animo a decirlo. Tendría que ver con alguna complicación de parte de él”, agregó la panelista.

En otro video, Paula sumó detalles: “El cuento es así. Ellos se van a Punta del Este este verano, a Narbona, un lugar de mucha fiesta y muy conocido. Le alquilan la casa a Laith Pharaon, la pasan divino, suben fotos en Año Nuevo…”.

“Cuando llegan a Buenos Aires, ella por algunas cosas que ya venía hablando con sus amigas, toma la decisión de separarse. Y lo habría echado de la casa. Ella estaría viviendo sola en Nordelta. Me dicen que no sale de ahí y que él la llama todo el tiempo porque quiere volver. Es bastante insistente, la contacta varias veces al día”, añadió la periodista.

Sin embargo, en el mismo video, Paula aseguró que logró comunicarse con Jésica Cirio quien le contestó su mensaje y le dijo “no, no estoy separada”.