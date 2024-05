Jésica Cirio defendió a Elías Piccirillo tras las duras críticas por su cambiante estilo de vida: "No para de..."

Jésica Cirio dialogó con Luis Ventura en su programa Ventura Show 1030, Radio del Plata, y contestó de manera tajante a las cuestionamientos que recibe su esposo por este tema y se mostró muy segura de la persona que tiene a su lado.

"Levamos una relación de un año. La realidad es que lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de pelot... pero también estoy acostumbrada a eso. A mi me importa lo que yo vivo para adentro", sentenció la ex de Martín Insaurralde.

Y agregó contundente sobre los rumores que circularon sobre el cambiante estilo de vida de su pareja: "Lo que se pueda decir o no... mucha gente habla sin tener pruebas de nada, solo por hablar, por un mensajito que le llega de uno o de otro. Llegan a decir cosas que son atrocidades, que no son reales".

"Pero no me preocupa porque insisto, sé muy bien quién es, estoy todos los días con él. Lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, su laburo, su tarjeta... es director de un banco, no para de laburar. Es un pibe que va para adelante", finalizó Jésica Cirio.

El pasado oscuro que compartirían Martín Insaurralde y Elías Piccirillo: "Trabajo y mujeres"

En Socios del Espectáculo revelaron nuevos detalles del pasado del marido de Jésica Cirio, el empresario Elías Piccirillo. La rubia contrajo matrimonio con Piccirillo el último fin domingo en el Palacio Duhau.

La panelista Nancy Duré remarcó sobre los supuestos negocios anteriores de Piccirillo: “Cuando vos salís con una persona que trabaja en los medios, más en este nivel de popularidad, sabés que te van a poner las luces encima. Si tenés algo oscuro no salís con una chica de la farándula”.

Inmediatamente, Paula Varela recordó una nota de Cirio con Intrusos, América Tv, en la que la modelo mostraba una actitud extraña: “Cuando le preguntan de qué trabaja Elías ella contesta como que es algo que no importa, que lo único que le interesa es el amor...”.

Ahí, el cronista Matías Vázquez intervino y reveló: “Me llegó un mensaje de recién de una fuente que no voy a revelar que me dice que hay que averiguar si Elías y Martín (Insaurralde) no se conocían de antes”.

Mariana Brey, entonces, aseguró: “Sí, se conocían. Te lo confirmo acá y ahora”. Vázquez detalló sobre el exjefe de Gabinete bonaerense y el empresario: “Me dicen que no solo comparten ahora un amor sino que también trabajo. Además de plata parece que compartían otras cosas en común… mujeres”.