Jey Mammon reapareció en las redes y mostró sus ganas de volver a le televisión

Desde sus historias de Instagram, Jey recordó aquel momento donde entonó el clásico No quiero ser más tu amigo del talentoso artista, dejando en claro sus ganas de volver al trabajo en pantalla.

El conductor recordó así un posteo que había subido en agosto del año pasado y lo volvió a publicar esta vez desde sus historias, extrañando esos momentos televisivos.

“Temazo! Pu.. que lo parió. ¿A quién se lo dedicas?”, había escrito Jey por aquel entonces en su mensaje con la emotiva canción.

El fuerte enojo de Jésica Cirio sobre los rumores del final de La Peña de Morfi

Jésica Cirio enfrentó este domingo los rumores que circularon en los últimos días sobre el posible final a fin de año de La Peña de Morfi, el ciclo de Telefe.

El rumor surgió en Socios del espectáculo, El Trece, cuando Mariana Brey dijo que el programa creado por Gerardo Rozín llegaría a su fin y Telefe ya habría decidido la fecha del último programa, tras haber desvinculado a Jey Mammon luego de la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto.

El comentario de Cirio se produjo cuando Santiago Giorgini aclaró, mientras realizaba una preparación, otro rumor que se había dado a conocer en la semana que señalaba su desvinculación del ciclo dominguero.

“Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado”, dijo en un primer momento.

“Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar”, añadió con humor el chef. “Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada”, arrojó molesto.

Y fue ahí cuando Jésica se acercó a la cocina para aclarar también la situación del programa: “No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, comentó.

“Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo”, cerró Cirio.