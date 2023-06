El fuerte enojo de Jésica Cirio sobre los rumores del final de La Peña de Morfi

El comentario de Cirio se produjo cuando Santiago Giorgini aclaró, mientras realizaba una preparación, otro rumor que se había dado a conocer en la semana que señalaba su desvinculación del ciclo dominguero.

“Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado”, dijo en un primer momento.

“Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar”, añdió con humor el chef. “Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada”, arrojó molesto.

Y fue ahí cuando Jésica se acercó a la cocina para aclarar también la situación del programa: “No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, comentó.

“Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo”, cerró Cirio.

Nuevo problema en La Peña de Morfi: se supo el motivo por el cual La Sole no conducirá el ciclo de Telefe

Tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon, Telefe sigue buscando un reemplazo fijo para el músico en La Peña de Morfi que continúa alejado de la pantalla chica.

Si bien, en un principio se dijo que la salida de Jey era “momentánea” hasta que se resuelva la situación, parece que el retorno del artista está lejos de los deseados por el propio conductor o incluso por el propio pedido de los televidentes.

Por lo pronto, Jésica Cirio es una de las figuras del programa que está acompañada por Georgina Barbarossa, y la idea del canal es tener a otra persona para la conducción junto a la modelo.

Sucede que la actriz cuenta con un programa semanal durante las mañanas de Telefe con A la Barabarossa, y se le dificulta estar otro día más al aire.

El primer nombre que surgió para estar al frente de La Peña de Morfi fue el de Soledad Pastorutti, quien que acompañó y estuvo al frente del programa en otras oportunidades.

Pero en las últimas horas, se supo que la cantante desistió de aceptar la propuesta. La explicación oficial indica que La Sole tenía todo cerrado para conducir La Peña, pero finalmente se bajó porque “la productora donde se hace el programa le queda lejos de la casa”. Al comenzar el programa a las 11.30, la artista “tenía miedo de no llegar a tiempo para el programa”.

Por el momento, Georgina Barbarossa será quien continúe al frente del programa creado por Gerardo Rozín junto a Jésica Cirio.