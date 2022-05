Jey Mammon tuvo una aparición sobrenatural de su padre y se quebró en vivo en La Peña de Morfi

“Pasó un panadero, o sea, pasó mi papá, Roque. Perdón. Cada vez que pasa un panadero....Perdón”, señaló, sorprendido, mientras estaba al aire.

“Es el panadero del diente de león. Perdón, es que está súper presente en la historia que cuento en el teatro. Perdón, me emocioné”, indicó, mientras Jésica Cirio y sus compañeros del ciclo lo contenían.

“Lo que cuento en el teatro es la historia de cómo llegué hasta acá. Desde el catequista hasta acá. Perdón, me quedé un poco raro”, reconoció, sobre lo que él considera una señal de su padre.

La emoción de Jey Mammon en el debut de La Peña de Morfi: "Quiero honrarte, Gerardo"

La Peña de Morfi, el exitoso programa creado por el recientemente fallecido Gerardo Rozín, regresó este domingo a la pantalla de Telefe con su clásico envío semanal de cinco horas que tendrá este año al humorista, presentador y músico Jey Mammon en la conducción.

En dupla con la modelo Jésica Cirio, Mammon regresó al canal de las pelotitas proveniente de América, donde con su late night Los Mammones dejaba muy buenos niveles de audiencia del canal.

“Bienvenidas y bienvenidos a La Peña de Morfi. Me gustaría arrancar diciendo unas pequeñas palabras… La verdad que yo pienso en algo que es importante para mí. Quiero ser egoísta por un segundo y pensar que hace 10 años exactos que yo estaba empezando en La Pelu de Telefe y diez años después me vuelven a encontrar en el mismo lugar”, dijo Jey en el inicio del programa.

“Yo vuelvo a Telefe con El Show de Jey Mammon que lo vamos a preparar, pero circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música”, remarcó.

“Yo no creo en las casualidades soy más de las causalidades. El año pasado abrí el piano después de mucho tiempo porque desde muy chico tenía el piano cerrado. Siempre aburró con una anécdota, pero para mí es una identidad, el piano es parte de mi vida. Mi papá lo tuvo cerrado toda la vida porque mi abuelo se lo cerró con llave y le dijo ‘andate a la facultad, estudia’. Él amaba tocar el piano y se lo cerró con la llave, y lo mandó a la facultad porque en esa época era estudiar, no era hacer música”, continuó.

“Mi papá partió el año pasado y por cosas de la vida, celebró mi vida abriendo el piano con Los Mammones, un programa hermoso que hice el año pasado y ahora me vine a Telefe. De repente yo iba a abrir ese piano con un programa y lo voy a abrir con un programa que llegará muy pronto”, adelantó Jey.

“Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi”, cerró.