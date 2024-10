Jimena Barón admitió que se peleó con su novio a raíz de un insólito motivo

Así las cosas, este miércoles con la excusa de hacerlos reparar, Matías volvió a la joyería. Fue esa acción lo que renovó las esperanzas de Jimena de que su novio esta vez sí la sorprendiese con alianzas de compromiso.

Pero no sólo no fue así, sino que el nuevo regalo de Palleiro indignó a Jimena Barón y lo hizo saber a través de sus redes para que se enteren todos y, de paso, Palleiro también.

“De nuevo bolsita misteriosa. Abro. Una pulsera pedorra. No es mi estilo, pero aparece un código de Spotify?. Okey! Debe ser una canción tipo 'cásate conmigo o algo así'. Abro”, relató Jimena sobre una foto de la mentada pulsera.

Pero al cabo de un rato, Barón volvió a sus historias virtuales para contar que descubrió que se trataba de su hit 'La Cobra', y reveló entre iracunda y graciosa: “Le tiró la idea la gente del local, el tipo fue a buscar unos canjes. Yo ya tiré dos ramos imaginarios. Estamos peleados. Besos”, en un claro mensaje a su pareja para hacerle saber que ya es hora de dar un paso más en la pareja.

La emoción de Jimena Barón al cumplir el sueño de su mamá: "Voy a llorar cuando ella..."

En agosto pasado, la cantante Jimena Barón tuvo días difíciles ya que tuvo que cancelar un viaje familiar a Puerto Madryn luego de que su hijo Momo fuera internado por un cuadro de paperas.

Sin embargo, mientras el pequeño avanzaba con su recuperación, la actriz decidió planear un nueva aventura y organizó un viaje a los parques temáticos de Disney pero esta vez junto a su mamá y su hermana.

“Les he contado que ya hace rato mi vida es más linda cuando son felices los otros y no tanto yo, por ende voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”, escribió en sus redes sociales.

Además, Jimena compartió un audio de su mamá completamente emocionada y adjuntó un selfie suya llena de lágrimas. “Algo me dice que este viaje va a ser medio llanto, emoción y de nuevo llanto“, expresó.

“Por otro lado en Miami está mi familia, hermana de mi mamá y mis primas. Mi vieja no viaja a verlas hace casi 10 años. Por supuesto que les saqué las bolas y logré que vengan también”, agregó.

Por último, detalló por qué este viaje era tan importante y explicó: "Mi mamá me quiso llevar a Disney desde que tengo conciencia, pero no se pudo. Hacer de anfitriona y poder llevarlas me da una felicidad que no puedo explicar. Voy a llorar cuando ella vea el castillo".