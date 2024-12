Jimena Barón anunció que está embarazada: la primera foto de la pancita

“Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, escribió Jimena en la descripción de su posteo que, en cuestión de minutos, se llenó de me gustas y comentarios de felicitaciones.

"Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”, añadió.

Según indicó en el posteo, Jimena está embarazada de varias semanas, pero esperó a que todo estuviera en orden para anunciarlo públicamente.

“Estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3. ¡Gracias por el cariño! Estamos en las nubes”, expresó.

Varias personalidades del espectáculo felicitaron a la artista y la llenaron de amor. “¡Felicidades, preciosa!”, escribió Stefi Roitman. “Me muero, qué linda noticia”, exclamó Zaira Nara. “¡Ah! Ya yendo al chat a ver si me mentiste”, comentó divertida Paula Chaves.

Jimena Barón

Jimena Barón

El mal momento de Jimena Barón durante un importante evento en Tailandia

Jimena Barón se volvió furor en las redes sociales luego de la inesperada convocatoria que tuvo para ir de viaje a Tailandia en reemplazo de Wanda Nara junto a Zaira, Julieta Poggio, Pampita y Stephanie Demner.

Desde allí, la autora de La Cobra fue compartiendo en sus redes sociales todos los eventos y excursiones y recibió una gran cantidad de halagos por el ingenio que tuvo de resolver todo a último momento.

De todas formas, algo podía fallar, y este miércoles la cantante volvió a ser tendencia por un incómodo momento que vivió en el último evento del viaje, que se trataba de un gran desfile con Miss Universo.

"Empecé el día fascinada porque de casualidad me puse un vestido de los mismos colores que el templo que visitamos", comenzó contando en un posteo.

Luego, remató: "Terminé el día desfilando en un evento con 99 mujeres vestidas de rosa bebé porque el fucsia estaba prohibido y se olvidaron de avisarme. Un éxito mi debut en las pasarelas".

Sucede que Jimena se llevó un conjunto sastrero de color fucsia y era una tonalidad que no estaba permitida. De todas formas, logró ser parte del evento y desfiló con un gran actitud. "Lo que vi cuando desfilé con el color prohibido", bromeó con un meme de caras preocupadas.

Jimena Barón de fucsia en Tailandia