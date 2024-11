El impresionante video de Jimena Barón y Julieta Poggio comiendo gusanos y escorpiones en Tailandia

Embed

Lo cierto es que a pesar de la impresión que les dio a las dos en un primer momento al ver cómo los habitantes locales devoran esos bichitos, tanto Jimena como Julieta comieron cada una un gusano diferente.

Embed

Y mientras que para Barón la experiencia no fue de los más excitante, a Juli Poggio le resultó tan exquisito que hasta se animó a probar un escorpión.

Julieta Poggio comiendo escorpión frito en Tailandia.jpg

La llamativa reflexión de Jimena Barón tras ser convocada para reemplazar a Wanda Nara en Tailandia

Jimena Barón se encuentra viviendo un viaje de ensueño en Tailandia al cual fue convocada de último minuto tras la inesperada baja de Wanda Nara a raíz de sus conflictos con Mauro Icardi.

En medio de sus nuevas experiencias, la cantante decidió hacer una reflexión acerca de todo lo que llevó a su vida estos días de un momento para otro y cómo cambiaron sus emociones.

"Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta, mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia", comenzó diciendo en sus redes sobre lo que significó la propuesta.

Jimena Barón reflexión en Tailandia

Luego, se sinceró: "He tenido mucho ego, no hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine, como pude, con lo que tenía. Estando acá me avisa la gente de Pandora que hace unos días estoy tendencia en Twitter Argentina y la verdad no me importó mucho y siempre da miedo porque a veces dicen cosas feas que no me gusta leer".

"Me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver. Ahí una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito para nada esté en las redes sociales, fue un mimo gigante. Es medio boludo agradecer estas cosas pero estoy muy emocionada", expresó frente al cariño que le demostraron.

Finalmente, resaltó: "Yo le pongo mucho amor a mi contenido y sinceramente este año viví de eso y me fue muy bien, pero todo esto es posible porque están ustedes ahí del otro lado. Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes a veces también pasan cosas medio mágicas. Vine medio pachucha y me voy como la nena del video final. Los quiero".