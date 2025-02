La emotiva reacción de Jimena Barón tras las primeras patadas de su bebé en el embarazo

“Hola, mi amor. Hijo, estás ocupando mucho espacio. Estamos a mitad de camino recién", expresó entre risas mientras mostraba los movimientos que el bebé generaba en su panza.

En ese sentido, comparó este embarazo con el de su primer hijo Momo y recordó: “No saben cómo me patea, Momo me pateaba al final, es muy chiquito para patear así”.

Luego, en otra historia se mostró acostada junto a su mascota y conmovió a todos al mostrar el gesto de su hijo mayor. “Uno me besa las piernas y el otro me patea la panza. Cuando los vea juntos se me va a freír el cerebro”, manifestó.

Jimena Barón reveló si se casará con su novio Matías Palleiro: "Tenemos..."

Este miércoles, en LAM (América TV), Jimena Barón, embarazada de cinco meses, reveló si se casará con su pareja Matías Palleiro.

"Propuesta de casamiento me imagino que no. Porque estabas lejos de eso, no te gustaba", le comentó el cronista Rodrigo Bar a la cantante. "No, pobre, Matías", comenzó diciendo.

"Ahora lo contagié y no. Por ahora, no. Lo hemos hablado como algo medio triunfal, como con hijos más grandes. Viste que a veces la gente se casa como con la fe de que les vaya bien, en vez de que con el sello y el triunfo de 'che, la rompimos, tenemos los pibes grandes, nos seguimos llevando re bien, estamos enamorados'", sostuvo.

"Por ahí lo pensamos un poco más así. Si triunfamos, sí. Más adelante. Además, todo junto... hay que espaciar los eventos. Si no, después nos quedamos sin nada", remarcó.

Por otro lado, contó que este año estará abocada exclusivamente a la maternidad: "Sí, voy a ser influencer, me quedo en mi casa, me encanta, que aparezcan las marcas con propuestas. Hice un show hace poquito, cuando salí dije: 'no es para hacer muy seguido con la panza'. Hacía 60 grados. Fue debut y despedida".