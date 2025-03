Jimena Barón vivió un angustiante momento en la calle e intervino la policía: "Me largué a llorar"

"Quería volar regia pero al parecer voy a viajar con esta cara de chancho por haber llorado una hora seguida (desde que dejé al pibe en el colegio) por la culpa de irme + extrañitis aguda +hormonas de embarazo que no deben cooperar en nada", comenzó diciendo.

Jimena Barón llorando 1

Luego a raíz de esto, comentó: "Me metí en una calle tranquila, me senté en la vereda y me largué a llorar con toda. De repente frena un patrullero y un policía amable se baja a preguntarme si necesitaba algo. Le agradecí y le dije que estaba llegando a mi auto, re mentirosa".

"No se preocupen que un rato se me pasa y Momo la pasará genial, lo super malcriarán. Me verán en NY haciendo compras totalmente desafectada preguntando quien es Momo", finalizó para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Jimena Barón llorando 2

La emotiva reacción de Jimena Barón tras las primeras patadas de su bebé en el embarazo

La cantante Jimena Barón está transitando el quinto mes de su segundo embarazo y compartió en sus redes sociales un tierno video mostrando las primeras patadas del bebé en camino.

Lo cierto es que desde que anunció la feliz noticia, la actriz siempre muestra el día a día de su proceso a través de sus y se divirtiendo compartiendo las distintas experiencias que va viviendo.

“Hola, mi amor. Hijo, estás ocupando mucho espacio. Estamos a mitad de camino recién", expresó entre risas mientras mostraba los movimientos que el bebé generaba en su panza.

En ese sentido, comparó este embarazo con el de su primer hijo Momo y recordó: “No saben cómo me patea, Momo me pateaba al final, es muy chiquito para patear así”.

Luego, en otra historia se mostró acostada junto a su mascota y conmovió a todos al mostrar el gesto de su hijo mayor. “Uno me besa las piernas y el otro me patea la panza. Cuando los vea juntos se me va a freír el cerebro”, manifestó.