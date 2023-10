Jimena Barón cumplió el sueño de su vida y mostró el video de la emocionante reacción con su hijo Momo

La artista mostró un video en el que le daba la gran noticia a su hijo Morrison, Momo, y los dos se fundían en un eterno abrazo y llanto de felicidad.

"Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño", comenzó Jimena Barón su posteo.

"Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más", continuó muy emocionada.

Y remarcó: "Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises".

"Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo", cerró pura emoción.

jimena baron casa 1.jpg

jimena baron casa 2.jpg

jimena baron casa.jpg

Jimena Barón mostró una faceta desconocida y le hizo un gran cambio a Matías Palleiro

Completamente aclarado el asunto de por qué durante varias semanas, Jimena Barón dejó de mostrarse en las redes sociales junto a su novio, al regreso de Matías Palleiro de su viaje a Europa, el reencuentro de los tortolitos fue sin duda explosivo.

Pero hubo un detalle que la cantante de La araña no dejó pasarle a su pareja: la larga cabellera que trajo del viejo continente. Es por eso que no tuvo el menor inconveniente en poner manos a la obra y cambiarle radicalmente el look.

Jimena Barón le cortó el pelo a su novio Matías Palleiro 3.jpeg

Así, tras hacer saber hace unos días que estaban juntitos nuevamente y con Matías como asesor de canjes de Mari, la niñera de Momo, en sus redes sociales, ahora Jimena agarró las tijeras y le cortó el pelo a su chico para comenzar la primavera completamente renovado.

“Hoy me tocó hacer de peluquera de este bombón”, escribió Jimena en el video que compartió desde sus Instagram Stories, donde puede vérselo cómodamente sentado en un sillón chequeando sus mensajes en el celular mientras se oye la voz de la actriz piropearlo con un "Qué lindo estás".

En tanto, el propio Palleiro subió a sus historias virtuales una postal donde se la ve a Jimena con tijera en mano, mientras él -mostrando sus pectorales- se mira al espejo en medio de la sesión de peluquería improvisada. En este caso, como epígrafe de la foto Matías se limitó a escribir "Mi coiffeur" junto a dos corazones blancos.