Jimena Barón enfrentó los rumores de separación con Matías Palleiro: "Confirmo que..."

"Mi marido precioso está en Miami haciendo negocios, lo cual me alegra muchísimo porque yo no quiero trabajar. Solo quiero que se haga rico, que me haga un pibe y esperarlo en casa con pan casero", explicó con una foto del modelo en el hotel de Estados Unidos.

A pesar de tomarse la situación con humor, en otra historia decidió ponerle seriedad al tema e hizo una sincera reflexión acerca lo que ocurre cuando surgen este tipo de rumores.

"Me llama la atención igual como cada vez que estamos separados muchos flashean separación", comenzó diciendo Jimena para dar pie a su reflexión.

En ese sentido, analizó: "Me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias además de la vida en pareja. Aprovecho y no solo recomiendo, sino que confirmo que es la clave del éxito".

Jimena Barón habló de la posibilidad de casarse y tener hijos con Matías Palleiro: "Lo contagié"

La actriz y cantante Jimena Barón suele ser muy activa en las redes sociales y habla de temas como la maternidad, su relación amorosa, proyectos artísticos o distintas experiencias que vive en el día a día.

Así las cosas, este lunes decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la cajita de preguntas en Instagram, donde recibió muchas consultas sobre su vínculo con Matías Palleiro.

"Casorio Jime, eso nos interesa!", le escribió una usuaria interesada en sí ambos tenían planes de hacer una fiesta de casamiento a futuro.

Sin embargo, la autora de La Cobra aseguró: "No solo jamás me interesó casarme sino que ahora contagié a Matías con el asunto así que no creo. Perdón".

En la misma línea, también le plantearon la posibilidad de volver a ser mamá ya que otra internauta preguntó: "¿Momo quiere hermanito?".

"Momo quiere un hermano pero no quiere una hermana. ¿Qué decirles?", respondió Jimena sin dar muchos detalles acerca de su postura frente a la situación.