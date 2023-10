Jimena Barón exhibió los accesorios de lujo que compró hace unos años y están sin estrenar

Adentro de una caja de la marca Louis Vuitton había una más pequeña de Chanel con un calzado de cuero y yute y la cantante de La Tonta exclamó: “¡Ay, dios mío. Chicas, me olvidé de esta compra. ¿Entienden? Me compré esto en Chanel y no lo usé nunca en mi vida y me olvidé de su existencia. ¿Entienden que yo en ese viaje hice compras como si fuera la mujer de (Roger) Federer con mis pesos y me las olvidé en la caja?”. “Si no me mudaba no me enteraba”, agregó.

En la tercera historia de su red social, Jimena recordó su época de 'botinera', cuando salía con Daniel Osvaldo, y dijo: “Yo tuve como un ataque con las carteras porque fui botinera y viví con mucha culpa el dinero porque no era mío. Nunca sentí que era mío, me daba culpa. El padre de la criatura (por Morrison) me decía ‘comprate, llevá'. Pero yo iba a marcas que no eran caras, iba a los outlets. Fui una botinera tan rancia, me daba cosa. ¿Por qué, Jimena? ¿Por qué?".

Jimena Barón mostró una faceta desconocida y le hizo un gran cambio a Matías Palleiro

Completamente aclarado el asunto de por qué durante varias semanas Jimena Barón dejó de mostrarse en las redes sociales junto a su novio, al regreso de Matías Palleiro de su viaje a Europa, el reencuentro de los tortolitos fue sin duda explosivo.

Pero hubo un detalle que la cantante de La araña no dejó pasarle a su pareja: la larga cabellera que trajo del viejo continente. Es por eso que no tuvo el menor inconveniente en poner manos a la obra y cambiarle radicalmente el look.

Así, tras hacer saber hace unos días que estaban juntitos nuevamente y con Matías como asesor de canjes de Mari, la niñera de Momo, en sus redes sociales, ahora Jimena agarró las tijeras y le cortó el pelo a su chico para comenzar la primavera completamente renovado.

Jimena Barón le cortó el pelo a su novio Matías Palleiro 3.jpeg

“Hoy me tocó hacer de peluquera de este bombón”, escribió Jimena en el video que compartió desde sus Instagram Stories, donde puede vérselo cómodamente sentado en un sillón chequeando sus mensajes en el celular mientras se oye la voz de la actriz piropearlo con un "Qué lindo estás".

En tanto, el propio Palleiro subió a sus historias virtuales una postal donde se la ve a Jimena con tijera en mano, mientras él -mostrando sus pectorales- se mira al espejo en medio de la sesión de peluquería improvisada. En este caso, como epígrafe de la foto Matías se limitó a escribir "Mi coiffeur" junto a dos corazones blancos.