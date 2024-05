Jimena Barón habló sobre la maternidad y causó revuelo tras una profunda reflexión

"A los 40 el pibe está en el boliche pensando qué trago quiere tomar, todavía no sabe bien ni siquiera eso, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico. Son años que son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente", siguió Jime.

Actualmente, la cantante de 36 años está en pareja con Matías Palleiro y hace algunos meses confesó que le gustaría volver a ser mamá junto a él, pero que no de ser así ya no tendría mas hijos.

"Son nuestra última chance de ser madre. Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están. Tengan mucho cuidado con estos últimos años que después no hay vuelta atrás", continuó la autora de La Cobra.

Y concluyó: “No les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben, si va a querer, si no va a querer, no. Son años súper importantes, son los últimos, son irrecuperables”.

El extremo cambio de look de Momo, el hijo de Jimena Barón: "Sos un potro"

Activa usuaria de las redes sociales, Jimena Barón suele compartir con sus más de 6 millones de seguidores de Instagram gran parte de su vida personal y profesional, donde pueden verse tanto sus días junto a Matías Palleiro como también junto a Momo, el hijo que tuvo junto a Daniel Osvaldo hace 10 años ya.

Así, en esta oportunidad la intérprete de La araña mostró el extremo corte de pelo de Momo, quien tras varios meses quiso cambiar de look y le pidió a su madre pasar por la peluquería.

"Okey, hijo", escribió Jimena en su más reciente posteo de la red social donde puede verse a Morrison en un video con el cabello del largo de una melena carré sentado en el sillón de un salón de belleza.

Pero claro que unos segundos más tarde ese mismo video muestra al nene con un nuevo look al extremo corto, sin patillas y rapado en la zona de la nuca. Y si bien Jimena aclaró que no era canje el corte de pelo, lo compartió al ver lo lindo que le sentaba el nuevo look.

Asimismo, ante la infinidad de amorosas reacciones virtuales donde hasta Pampita dejó su like y varias caritas con corazones, Barón no dudó en dedicarle el más dulce de los mensajes. "Te amo hijo sos un potro", concluyó la actriz claramente orgullosa de Momo.