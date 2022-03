Jimena Barón, indignada por la inflación, contó cuánto le cobraron una mísera ensalada

jimena baron 1.jpg Hace un tiempo Jimena Barón dejó de tomar alcohol, sumado a su vegetarianismo.

Así es que la Cobra suele mostrarle a sus casi 6 millones de seguidores desde Instagram cómo se ejercita y de qué se alimenta, intentando sembrar conciencia sobre la salud y el medioambiente. Pero tal parece que en las últimas horas se sintió estafada con una ensalada que compró para almorzar. "Hoy me cobraron 1100 pesas esta 'ensalada' que en realidad eran verduras picadas metidas en un bowl", disparó Jimena Barón desde sus historias mostrando su compra.

Claro que a pesar de su indignación por la estafa que ejercen muchos comerciantes, como en este caso, se lo tomó con humor y pidió "Si tienen data de dónde alimenten vegetarianos con amor mándenme porfi" y aclaró "Igual comí increíble todo el finde". Y finalmente hizo su descargo virtual, explicando "Por favor, ser vegetariano no es ser un cobayo". Y disparó contra la imagen que posteó de boca sonriente comiendo, preguntándose "No sé por qué se ríe esta mina comiendo lechuga de un mini bowl pero NO".

Jimena barón hitorias ensalada .jpg Jimena barón hizo saber su enojo por los $1100 que pagó por una ensalada que sólo contenía verdura picada.

Jimena Barón apuntó contra las mujeres por las críticas en redes

Jimena Barón se muestra por lo general sensual desde las redes sociales, sin pudor de subir fotos de su ejercitado físico, y eso parece "molestar" a algunas seguidoras. Así desde Instagram, la actriz y cantante se prendió a responder consultas que le hacían y varias de ellas tuvieron con que ver con el entrenamiento y su manera de cuidarse.

A lo que la mamá de Momo, luego, compartió una profunda reflexión sobre las imágenes que comparte en su cuenta y algunos comentarios que recibe de mujeres.

jimena baron 2.jpg Jimena Barón suele mostrarse sensual en las redes y con poca ropa, algo que genera muchas críticas según contó ella misma.

“Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. No te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es mal ejemplo. No ser flaca es mal ejemplo”, comenzó su reflexión Jimena Barón.

Y añadió: “Si hacés ejercicio y comés sano, sos una obsesiva. Si no lo hacés, deberías hacerlo. Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar. Sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima”. “Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el og… 2022”, finalizó contundente la actriz y cantante.