Jimena Barón mostró las fotos del cumpleaños temático de su hijo Momo: fútbol, pileta y toro mecánico

Jimena Barón vivió una jornada muy especial acompañada del pequeño Arturo, hijo con Matías Palleiro, y compartió sus sensaciones con un emotivo posteo desde su cuenta en Instagram.

"Para mí triunfar es esto. Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos. No tanto más, que aprendí que es un montonazo. Feliz festejo Momito lindo", describió a puro sentimiento tras el festejo de cumpleaños de su hijo.

Las fotos del cumpleaños temático de Momo, el hijo de Jimena Barón.

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Las primeras fotos de la cara de Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro

La cantante Jimena Barón compartió en su cuenta de Instagram por primera vez las imágenes del rostro de su hijo Arturo, fruto de su amor con Matías Palleiro, que nació en junio de 2025.

La cantante y su pareja optaron por preservar la cara de su hijo en sus publicaciones en redes sociales y casi siempre lo mostraban de espaldas o tapado su rostro.

No obstante, durante el primer día del 2026, Jimena Barón decidió por fin mostrar desde su cuenta en Instagram las fotos de la cara de su pequeño hijo acompañado de un emotivo mensaje en el comienzo de año.

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"Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría", comenzó la artista a flor de piel.

"Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor", continuó emocionada.

Y explicó: "Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia".

"Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026", cerró su mensaje con una serie de postales de la familia unida.

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