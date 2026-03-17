Jimena Barón mostró las fotos del cumpleaños temático de su hijo Momo: fútbol, pileta y toro mecánico

Jimena Barón organizó una gran celebración de cumpleaños de su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista de Boca y Roma, Daniel Osvaldo.
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La cantante Jimena Barón organizó el festejo de cumpleaños de su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, donde no faltó nada y mostró las imágenes.
Jimena Barón organizó una gran celebración de cumpleaños de su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista de Boca y Roma, Daniel Osvaldo.
La cantante y jurado del ciclo Es mi sueño (El Trece) que conduce Guido Kaczka vivió un día muy especial junto a su hijo que cumplió 11 años donde no faltó nada.
El evento de día y al aire libre en un campo estuvo ambientado con cotillón y Momo lució su camiseta de Boca Juniors, le cantaron el feliz cumpleaños y hubo un toro mecánico como atracción principal.
Los presentes disfrutaron de un menú sencillo y delicioso donde predominaron como plato principal los panchos y hamburguesas a la parilla, en un día a puro juego, pileta y diversión para todos.
Jimena Barón vivió una jornada muy especial acompañada del pequeño Arturo, hijo con Matías Palleiro, y compartió sus sensaciones con un emotivo posteo desde su cuenta en Instagram.
"Para mí triunfar es esto. Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos. No tanto más, que aprendí que es un montonazo. Feliz festejo Momito lindo", describió a puro sentimiento tras el festejo de cumpleaños de su hijo.
Las fotos del cumpleaños temático de Momo, el hijo de Jimena Barón.
La cantante Jimena Barón compartió en su cuenta de Instagram por primera vez las imágenes del rostro de su hijo Arturo, fruto de su amor con Matías Palleiro, que nació en junio de 2025.
La cantante y su pareja optaron por preservar la cara de su hijo en sus publicaciones en redes sociales y casi siempre lo mostraban de espaldas o tapado su rostro.
No obstante, durante el primer día del 2026, Jimena Barón decidió por fin mostrar desde su cuenta en Instagram las fotos de la cara de su pequeño hijo acompañado de un emotivo mensaje en el comienzo de año.
"Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría", comenzó la artista a flor de piel.
"Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor", continuó emocionada.
Y explicó: "Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia".
"Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026", cerró su mensaje con una serie de postales de la familia unida.