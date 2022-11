Jimena Barón mostró su dieta clave antes de entrenar

jimena baron 1.jpg

Jimena Barón metió desayuno y almuerzo junto. ¿En qué consistía el plato? Un omelette de una yema y tres claras, durazno, frutilla, media banana y almendras.

"¡Y a entrenar! (es desayuno y almuerzo)", describió Barón, de 35 años, con la imagen del plato que preparó antes de ir al gimnasio y darse energía con el alimento.

A puro fitness.

Jimena Barón respondió lo que todos quieren saber: ¿le dedicó su nuevo tema a Gianinna Maradona?

Hace unas semanas, Jimena Barón presentó su nuevo tema, la Araña. Por la letra da la canción, a muchos hizo pensar que estaba dedicada a su ex amiga, Gianinna Maradona.

"¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga La que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón. Por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", dice el tema.

Vale recordar que Jimena se separó de Daniel Osvaldo y, al poco tiempo, la hija de Diego Maradona empezó su relación con el ex futbolista.

En una nota con LAM, América Tv, la actriz y cantante se refirió al significado de la letra del tema. "La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición", sostuvo.

Jimena señaló que escribir La Araña le sirvió para sanar. "Estuve mal mucho tiempo. Esto, si sale, es porque estoy planteada desde otro lugar", añadió.