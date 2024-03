Jimena Barón reveló los retoques estéticos que se hizo y cuestionó a los que critican su cuerpo

Y agregó: “Si yo veo que están criticándome, o hablando, me molesta porque cualquiera que me sigue en Instagram sabe que soy una mina que entrena una banda, que gasta mucho tiempo de su vida en alimentarse bien, que come un montón”. “Cualquier crítica realmente me rompe las bolas, por eso sé que hablaron unos pares pero no lo vi ni lo quiero ver”, afirmó.

La actriz también aseguró que no habla del cuerpo de nadie. “Yo hablo del mío. Que no me gusta que lo pongan de ejemplo para nada. O sea, o lo ponen de buen ejemplo, porque considero que lo soy, o no hablen de mi cuerpo. Chicos, ya está, era más simple el mensaje”, dijo.

Y recordó sobre sus cirugías: “También ahora como que me quieran tildar en que como me hice las tetas y la nariz soy una mina que cambió el cuerpo por eso”.

“No, yo cambié mi cuerpo porque yo me rompí el cu… para cambiar mi cuerpo. Entrenando, haciendo pilates, abdominales. Y que se censure eso también, o que se haga bosta a la gente que dijo, ‘che, yo quiero tener ese cuerpo’ y se peló el lomo para hacerlo, me parece una estupidez tremenda”, sumó. “Me parece realmente como que hay saña porque no soy ejemplo de una mina que dice pavadas o que pasa malos ejemplos”, cerró Barón.

El contundente gesto de Jimena Barón tras ser criticada por la exposición de su cuerpo

La semana pasada Jimena Barón criticó a los nutricionistas que la habían señalado como “un mal ejemplo”. “Basta a las nutricionistas o las coaches o no sé quiénes son, de poner imágenes mías y decir ‘¿por qué esto es un mal ejemplo?’. Es un mal ejemplo porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”, había dicho enojadísima en sus redes sociales.

Sin embargo, algunos comunicadores como Amalia Granata y Homero Pettinato cuestionaron a la cantante por sus dichos. “Ella lo quiere disfrazar. Ella tiene un tema con el cuerpo. Cada vez que se habla de Jimena Barón el debate es que muestra el cuerpo, la flacura y los abdominales”, había opinado Granata.

Por su parte, el conductor del streaming de Olga, había reflexionado: “En realidad no estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía. ‘El orgullo es este cuerpo’, no estás difundiendo 'sintamos orgullo de la diversidad de todos los cuerpos'”.

Ahora, Barón tuvo un contundente gesto tras las distintas opiniones y compartió una imagen en sus historias de Instagram sobre su amiga influencer fitness, Senada Greca. “The body (el cuerpo)”, escribió sobre una foto de Greca en la que se la ve en bikini y entrenando.