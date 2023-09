Jimena Barón se refirió a los rumores de separación con Matías Palleiro: "Hace un mes"

Jimena Barón separada

Sin embargo, la noticia no duró mucho tiempo ya que en la última hora Jimena decidió expresarse en su cuenta de Twitter y aclarar lo que ocurría con su pareja. "Che, yo no me separé", afirmó.

"No lo veo hace un mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", explicó.

Jimena Barón niega la separación

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su novio y le hizo una increíble sorpresa

Este miércoles Jimena Barón celebró el cumpleaños de su novio, Matías Palleiro y le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales. Además, mostró el sorprendente regalo que le hizo.

Los posteos comenzaron ayer por la noche, cuando la cantante publicó una foto de ambos acostados y adelantó: "Acá despidiendo los 33 del Q. Cumple mañana, no saluden antes que es mala suerte".

Horas más tarde, ya en fecha, Jimena compartió una vieja publicación de ambos de en Jamaica y expresó: "Feliz Cumple Bombón". A su vez, con la misma imagen en Twitter, celebró nuevamente el cumpleaños de su novio y escribió: "Leonino hermoso de mi corazón".

Jimena Baron

En cuanto al regalo, fiel a su estilo, la artista mostró todo en sus historias y contó que serían entradas para ir al show de Luis Miguel. Sin embargo, no todo terminó ahí. Con la tecnología y las entradas online, Jimena decidió que Matías tenga su recuerdo físico y realizó una entrada a mano para un recuerdo simbólico.

"Le hice una entrada fantasía para que guarde de recuerdo. Después, como estoy grande, pensé que grabé la reacción a uno de los regalos, pero no. Grabé el final", confesó.

Además, para no pasar desapercibidos en el concierto, encargó dos remeras con la tapa del disco "Luis Miguel 20 años" , pero la personalizó con la cara de su novio en vez de la del cantante y puso los años él cumplía.