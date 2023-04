Jimena Barón y un fuerte descargo contra Jey Mammon: "Con esa edad es..."

"Mi relación con él es la que puede tener cualquier persona de los medios. La verdad es que he tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo. Esto que está pasando es algo que se tiene que saber verdaderamente qué es lo que pasó", detalló.

Barón indicó que las recientes declaraciones de Jey fueron desafortunadas. "Me parece que hay una persona que está diciendo que le pasó algo.... no vi con profundidad cuál fue su devolución. Escuché algo como un intento de justificación, con una edad que a mí me parece que es injustificable. Soy mamá, tengo un hijo de 9 y un hijo de 14 o 16 es una persona muy chiquita para que esté con una persona de más de 30", agregó.

Al finalizar, la cantante enfatizó que el cómico no tiene ningún tipo de defensa. "Me parece que en cualquier tipo de vínculo, con o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de esa persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá", sentenció.

La denuncia de abuso de Lucas Benvenuto a Jey Mammon generó todo tipo de repercusiones en el ambiente artístico, y ante la mediatización del caso muchos famosos opinaron, como el caso de la humorista Costa, quien fue lapidaria con el ex conductor de Telefe, en una entrevista con Intrusos (América TV).

"Me pregunto por qué no se calla, por que no deja de revictimizar a Lucas. Hay algo terrible que está haciendo, y lo digo con todo el dolor del mundo porque una lo ha querido mucho, y es ponerse a hablar de la víctima", comenzó la artista, haciendo referencia a la reciente entrevista que Mammon tuvo con Baby Etchecopar para A24.

"Ponele, ponele, que algún mundo muy lejano, Lucas no haya sido su víctima. ¿No tenés empatía por un chico que fue abusado desde los 4 años, que seguramente está roto por dentro y lo único que tiene es dolor? Si alguna vez amaste a esa persona, callate la boca", sumó, tajante.

"Él no tendría que hablar, le tendría que haber respondido a la justicia en su momento. Pero bueno, tuvo la suerte que le cayó en pandemia, suerte para él", aseguró, irónica.

Luego, Costa dijo "yo de lo único que puedo hablar es de que hay que cuidar a Lucas, es un chico que está muy dolido, y siento que poca gente se pone en su lugar. Hay algo de lo que Jey no es consciente y es que él cometió un delito, y el tiene normalizado eso".

"Lo que uno hace en la vida tiene consecuencias, y si el cometió un delito tiene que tener sus consecuencias. Yo no creo de verdad que Lucas termine de repararse, pero sí hay que tener respeto por su dolor", cerró, muy dura contra Jey Mammon.