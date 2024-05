Jimena Cyrulnik se casó en secreto tras cuatro años de relación: las imágenes

“Se casó Jimena Cyrulnik. Lo mostraron los chicos de Secretos Verdaderos. Ella está hace bastante con él, divina”, comenzó diciendo Lussich al aire, mientras al aire se veían algunas postales de la unión civil", expresó el conductor Rodrigo Lussich.

Jimena Cyrulnik casamiento

Acto seguido la panelista Mariana Brey profundizó en el vinculo de ambos y recordó: “Ella está súper enamorada. Durante mucho tiempo, Jimena estaba en esta relación después de separarse del padre de sus hijos, con quien terminó en muy buenos términos”.

“Jimena no quería mostrar a su pareja porque él no es del medio, no tiene nada que ver. Lo mostraba siempre con un casco, porque anda en moto y no veíamos su cara hasta que un día decidió blanquearlo. Esto no fue hace mucho, más o menos un año", concluyó.

Jimena Cyrulnik mostró a su novio por primera vez

Jimena Cyrulnik hace ya dos años que estaba otra vez en pareja tras su separación de Lucas Kirby, con quien tiene dos hijos, Calder y Tyron.

La modelo y empresaria de moda se separó definitivamente del fotógrafo y después de un tiempo sola comenzó una nueva relación.

Cyrulnik mantuvo siempre al resguardo el rostro de su pareja, subiendo muchas imágenes con cascos de motos, pero en las últimas horas le dedicó un romántico posteo en Instagram.

jimena cyrulnik.jpg

La modelo reflejó el gran momento que pasa con su pareja con una foto juntos en el norte argentino: "Con vos a todos lados. Ay como te amo", expresó la rubia.

Cabe recordar que pese a la separación del padre de sus hijos, Jimena y Lucas siempre mantuvieron un gran vínculo, hasta incluso pasaron parte de la pandemia juntos en la cuarentena. Tras separarse, después de unos meses firmaron el divorcio.