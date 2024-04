Joaquín Furriel opinó sin vueltas de las declaraciones de Guillermo Francella sobre el gobierno de Milei

Estos comentarios causaron alboroto y varios actores, como Érica Rivas y Dolores Fonzi, le respondieron. Ahora, al ser consultado sobre este tema, Joaquín Furriel declaró en Mañanísima (El Trece): “Yo tengo mi punto de vista y respeto el de Guillermo. Es su forma de apreciar este momento”.

Después de esto, tomando posición, el actor se extendió: “Yo pienso que, cuando te encuentras en contextos internacionales, te percatas de la preocupación existente porque la soberanía también es cultural. Es una gran pérdida no asumir responsabilidad. Es lo que le conviene al gobierno actual, busca la forma de instaurar cualquier cosa con tal de no asumir responsabilidad”.

Finalmente, aludiendo a la movilización de este 23 de abril, Furriel comentó: “En mi caso, soy un actor formado en la universidad pública, que vivo de mi oficio, soy un argentino que ahora, eventualmente, estoy trabajando en España. Bueno, tengo la dicha de vivir en un país que me educó para que pueda representarlo en contextos como este (los Premios Platino)”.

“Yo no creo que haya nadie en Argentina que esté en contra de la UBA, excepto una minoría liberal. Realmente, debes ser muy ignorante para menospreciar la UBA”, concluyó de manera tajante.

Dolores Fonzi apuntó filosa contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: "No trabajaría con él"

Dolores Fonzi se sumó a la lista de actrices que criticó duramente a Guillermo Francella por apoyar las medidas del presidente Javier Milei y fue contundente.

En el marco de los Premios Platino, la actriz habló con Intrusos (América TV) y se refirió a los dichos del actor de El encargado (Star Plus). "No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno...", opinó Fonzi sobre Francella tras la pregunta de Guido Záffora sobre si le había afectado el apoyo del artista al Gobierno.

"Nancy Dupláa fue la punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, su trabajo y esfuerzo, pero que ahora no contempla el trabajo de otro. Lo deja medio afuera", agregó Dolores.

Y cerró filosa: "Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento... no sé qué puedo hacer".