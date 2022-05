Joaquín Levinton casi prende fuego la cocina y quedó eliminado de MasterChef Celebrity la revancha

Éste último vivió un momento de zozobra ya que casi quemó su cocina y ese detalla fue crucial para la decisión del jurado para quedar eliminado luego del reality.

“Resuelto. Uno de mis típicos incendios”, dijo Joaquín Levinton mientras le tiraba agua al repasador para que se extingan las pequeñas llamas.

El trapo había rozado el fuego de la cocina y comenzó un pequeño incendio que fue controlado al instante por el artista.

La decisión del jurado: Joaquín Levinton eliminado

Joaquín Levinton fue eliminado de MasterChef Celebrity la revancha, Telefe y se suma así a la lista de Micaela Viciconte, El Polaco, Georgina Barbarossa, María O'Donnell y Analía Franchín.

“Cuando me volvieron a llamar, la verdad es que me puso muy contento. A mí me divierte mucho estar acá, para mí es como un juego. Más que una competencia, es venir a jugar, así que me lo disfruté de vuelta”, expresó el vocalista tras conocer la decisión del jurado del reality.