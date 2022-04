Jonatan Viale a un año de la muerte de Mauro: "Me faltan tus..."

jonatan viale 1.jpg

"Un año sin vos. No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más", expresó con dolor el periodista en Instagram.

"Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas. El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito", reflexionó Jonatan.

Leonor, a corazón abierto a casi un año de la muerte de Mauro Viale

En dialogo con LAM, Leonor Schwadron contó que el domingo 10 llevarán adelante una suerte de cierre de etapa, un evento que es habitual en la religión que practican para, de alguna manera, tratar de darle un corte para empezar de nuevo tras la muerte de Mauro Viale.

“De acuerdo a como son los ritos de la religión, indica que el duelo dura un año y se cierra, simbólicamente, con un monumento de mármol, se le hace toda una inscripción donde cada uno le dedica una frase de amor, porque indudablemente hubo amor, antrega y enseñanza de este gran maestro. Va a venir el rabino a cerrar esta ceremonia”, comenzó la mamá de Jonatan Viale.

Por otro lado, contó que su hija, Ivana Viale, no quiere participar, porque siente que su duelo no va a terminar ahí. “Esto es algo de cada uno. Yo no digo lo que pude cerrar, pero estoy cicatrizando”.

Sobre las últimas horas de Mauro Viale, su mujer admitió: "No se quería atender, y ninguno medimos que iba a tener los pulmones como los tenía, que cuando al fin lo internaron me dijeron que los tenía esmerilados. Nunca tuvo síntomas más que la fiebre y que había perdido el apetito”.

Luego, contó cómo fue el día que se complicó todo y el triste desenlace: “Él estaba en terapia intermedia y yo no sé porque, si los convenció porque se quería ir a su casa, lo bajaron a una suite, capaz para darle el gusto. Ahí fue una enfermera y lo encontró en paro, pero ya había pasado. Hicieron todas las maniobras, me dijo el doctor, y no lo pudieron resucitar”.

Leonor dijo que fue su hijo el que le contó sobre el fallecimiento. La iba a llamar, pero el médico le recomendó que vaya y se lo dijera en persona. "Me acuerdo que vino y me dijo: ‘Papá no está’”.