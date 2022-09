Jorge Lanata anunció el final de su programa y explicó por qué lo levanta

Embed

"El año que viene (sigue el programa) seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", lanzó de manera sorpresiva Jorge Lanata en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

Y adelantó sobre sus nuevos proyectos en televisión: "Yo estoy laburando en un ciclo que se estrena ahora en octubre, de documentales, se llama 'H, lo que no se pronuncia' y ya estamos grabando la segunda temporada para después empezar la tercera".

"Y estoy metiéndome en un ciclo nuevo, todo para streaming. En las plataformas la manera de laburar es muy distinta", reveló el periodista.

Delincuentes ingresaron a la casa de Jorge Lanata en Uruguay

Mientras Jorge Lanata estaba grabado su programa, Periodismo para todos, delincuentes ingresaron a su casa en San Ignacio, Punta del Este, Uruguay, según contaron en Intrusos.

Dos delincuentes entraron por la ventana de la cocina, desconectaron las cámaras de seguridad y revisaron cada rincón de la propiedad. Sin embargo, no se llevaron ningún objeto ni nada de valor.

La Policía comenzó un operativo en la zona y dieron con uno de los autores del hecho, que fue demorado, pero luego recuperó su libertad porque no fue detenido en flagrancia. Hay una investigación en curso y esperan dar el cómplice de ese sujeto.

En su programa de radio, Jorge Lanata habló del hecho de inseguridad en su casa en Punta del Este: “No pasó nada. Cortaron las cámaras, la alarma sonó y apareció la gente de la empresa de seguridad. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. No encontraron nada”, detalló.

Lanata indicó que cree que los ladrones no sabían que esa era su casa. "No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque, yo chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen", comentó.