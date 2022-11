Jorge Rial pidió silenciar a Diego Latorre en el Mundial Qatar 2022: la tajante respuesta de Yanina Latorre 

Tras ver esta noticia y ante la consulta de Ángel de Brito en LAM, América Tv, Yanina Latorre fue contundente en su respuesta al periodista: “Diego es un número uno. Que se quede tranquilo porque en el canal él no relata ni comenta”, comenzó.

“Lo va a escuchar analizar los partidos si pone ESPN, que ponga la TV Pública, que van todos los kirchneristas como él, de C5N. Es gente que por ahí no tienen ningún tipo de talento ni para relatar ni comentar y los ponen ahí, nada más que porque son kirchneristas”, agregó picante la panelista.

Y cuestionó: “Brancatelli va, Ángela Lerena va, el hijo de (Sergio) Massa está insultando a todo el mundo. A Diego, lo que diga Rial le chu… dos hu…, y tres si tuviera. Es muy seguro de sí mismo”.

“Rial hace dos años decía que el único tipo que había escuchado hablar de fútbol era Diego Latorre, hablaba de los comentarios, de las jugadas, de que era un genio”, recordó Yanina Latorre.

Y cerró tajante: “Mi marido dice al otro día quién jugó bien y quién jugó mal, y hay gente a la que le encanta escucharlo. Vos podés no verlo, Rial. ¡Miralo por YouTube, pagate el viaje a Qatar, sentate y míralo jugar, pero no me rompas las pel… Rial!”.

