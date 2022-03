Jorge Rial, furioso por el tema Beatriz Salomón: "Los que le cagaron la vida fueron..."

Consciente de la catarata de agravios que sigue recibiendo en las redes, el periodista hizo un live de Instagram este martes y se mostró furioso con los seguidores que lo atacan por este caso.

"Podes ser tan pelotuda, perdoná que te trate mal, ¿querés que te dé los nombres de quiénes le cagaron la vida a Beatriz Salomón?", comenzó diciendo Rial ante un mensaje de una seguidora.

"Te los voy a dar: El Flaco Tognetti, Mario Pergolini y Miriam Lewin. Ellos hicieron el informe, dos como conductores y Pergolini como productor. Si vas hablar, por lo menos hablá con propiedad. Ya me cansan con toda esa mentira y ese verso, y todo", indicó, molesto.

"Otro de los responsables fue el marido. El marido fue el gran responsable de todo lo que pasó. No por su elección sexual, me chupa un huevo, sino porque la había engañado y la tenía engañada", añadió en su descargo.

Por último, Rial remarcó: "Ya te di los tres nombres, andá a buscarlos a ellos: Pergolini, el Flaco Tognetti que es un proge del carajo y Miriam Lewin, que hoy es un ñoqui del Estado".

Luis Ventura, absuelto en el caso Beatriz Salomón: "Estoy expectante por cómo sigue la causa"

En 2019, en un sorpresivo fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, los periodistas Daniel Tognetti y Miriam Lewin y los conductores Jorge Rial y Luis Ventura, al pago de una millonaria indemnización a favor de la actriz Beatriz Salomón, en una causa iniciada por daños y perjuicios.

En cambio, cargó toda la responsabilidad en la productora Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas), ya que entiende que cometió el delito de intromisión en su vida privada.

Recordemos que el caso tiene que ver con la presencia de Salomón con su entonces marido, Alberto Ferriols, en Intrusos por la noche, donde mostraron un video de Ferriols teniendo relaciones sexuales con una travesti. Las imágenes pertenecían a Punto doc, el programa de Tognetti y Lewin.

Luis Ventura mantuvo un diálogo con este medio y se refirió a su absolución: "Estoy expectante, voy a seguir los lineamientos de la Justicia. Me enteré ayer cuando me llamaron mis abogados. Me comentaron que el fallo era favorable".

"Queda una última instancia donde ellos (los abogados de Salomón) pueden apelar. Y por las cosas que anda diciendo Salomón. no le voy a responder porque soy un caballero. Vimos en vivo lo que pasaba en Punto Doc, quiso verlo y autorizó a que pasen el video. En dos o tres semanas, se verá si los abogados de ella apelan o si el caso se da como resuelto", completó el comunicador.