Jorge Rial hizo una letal comparación entre Susana Giménez y la China Suárez

"Se hace la dolobu pero ella era la China de los 70. Le afanó Monzón a Pelusa, también se metió con Cacho Castaña que se tuvo que escapar... se horroriza y hacía lo mismo", aseguró en diálogo con Yanina Latorre.

No conforme con sus palabras, el conductor además criticó el trabajo de Susana y remarcó: “Susana tiene un límite de memoria de las últimas 48 horas. Preguntaba sobre Gardiner como si hubiera sido el año pasado pero pasó el viernes".

"Por eso digo que es vaga, no porque no trabaje sino porque no le calienta estudiar ni saber nada de la persona que lleva al piso. No puede ser, lo lleva a Darín, que lo vio desnudo durante 10 años, y tiene que leer un papel de su vida", concluyó.

Embed

Qué hará Wanda Nara con el dinero que le pagó Telefe por estar en el living de Susana Giménez

Tras la fuerte denuncia por amenazas, el desalojo de Mauro Icardi de su casa en Santa Bárbara y el polémico cruce con la China Suárez, este domingo Wanda Nara contó cómo vive uno de los momentos más duros de su vida.

Pero más allá del bozal legal que le había impuesto el jugador, la conductora de Bake Off Famosos se animó a detallar cómo atraviesa su divorcio en un mano a mano único con Susana Giménez.

Pero tras la entrevista, la propia Wanda Nara reveló el destino que le dará al dinero que cobró desde Telefe por estar en el living de la diva. Tras su paso por el programa de Su, que su decisión la tomó por un hecho puntual familiar conmovedor que marcó su vida.

"El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al hospital San Isidro, que cuidó tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades. El director es Miguel Ángel Pereira. Gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches", escribió Wanda antes de ir a dormir.

Lo que no contó toadavía Wanda fue cuánto cobró por la charla intensa y reveladora con Susana que midió más rating que la de Pampita.