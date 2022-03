Jorge Rial le pegó fuerte a Nazarena Vélez por haberlo tratado de "mafioso"

En medio del debate sobre el tema, Nazarena habló de su experiencia con el ex Intrusos.

La ex vedette reveló que llegaron a vincularla sentimentalmente al conductor, pero aclaró que eso nunca fue cierto.

“Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo, pero genera eso de tenerle miedo. Una vez me llamó y me preguntó: '¿Vos medís?'. '1.73', le contesté. 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo", recordó la actriz.

La respuesta de Jorge Rial a Nazarena Vélez

Este miércoles en su ciclo en Radio 10, Jorge Rial se refirió a los dichos de Nazarena Vélez.

El periodista estaba conversando al aire con uno de sus columnistas sobre un caso policial y acotó: "No, tampoco que conocía todos los delincuentes. Sino van a decir que soy un mafioso".

"Me dijo mafioso la mujer del un tipo se boleteó por cagar gente", sentenció.