Los chats de Adrián Pallares y su amante según Jorge Rial.

Rial amenazó con tomar represarías contra sus ex compañeros.

"Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a amar el nuevo amor de Adrián Pallares, que hace tiempo lo tiene, no es nuevo, y es clandestino... Se encontraban a la vuelta del canal", advirtió.

"¿Hay fotos y video?", le preguntó una columnista de Argenzuela. "Sí... hay chats y testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal", sentenció Rial.

La contundente frase de Jorge Rial sobre su relación con Romina Pereiro

Jorge Rial sorprendió a todos al hablar de su vínculo con Romina Pereiro después de anunciar su separación.

"¿Seguís enamorado?", le preguntaron al periodista.

"Sí, por supuesto que sí, pero a veces el amor no alcanza", afirmó el ex Intrusos, que mantiene un excelente vínculo con su ex, pese a la ruptura.