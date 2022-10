La reacción de Yanina Latorre ante un inesperado y espeluznante hallazgo en la pileta

Yanina contó que en la pileta había una comadreja muerta: "Escuchá lo que pasó, hay una comadreja muerta en la pileta", precisó.

"¡Ay no! Se va el perro para allá, cierren el jardín! Este perro encima es cazador, si llega a ver a la comadreja cagamos", agregó a los gritos.

Y remarcó: "No me gusta vivir en el campo, me quiero ir en la ciudad... está ahogada... ¿Cómo la saco ahora? Porque Diego (Latorre) no es muy ducho para estas cosas.

Yanina Latorre y la ex Gran Hermano Viviana Colmenero discutieron en vivo

Allá por 2013, Yanina Latorre y Viviana Colmenero se insultaron en BDV, el programa que conducía Ángel de Brito en aquel entonces. Este martes, se reavivó la polémica en el piso de LAM, América Tv, y la angelita junto a la ex Gran Hermano volvieron a subirse al ring, y se dijeron de todo.

Viviana Colmenero salió en vivo durante casi toda la emisión del programa, y tocaron diversos temas. En muchos aspectos, la ganadora de la edición 2003 del reality que en tan sólo un mes desembarcará en la pantalla de Telefe, no estaba de acuerdo con algunas de las observaciones del panel, pero mantenía un diálogo ameno.

Sin embargo, las aguas del programa se volvieron escabrosas, y la mujer de Diego Latorre y Colmenero se cruzaron al aire. "¿Ahora respeta un poco más a la gente?, es una señora ahora", dijo irónica Colmenero sobre Yanina, y a pesar de haberse mantenido callada durante los cuarenta minutos que la ex "hermanita" respondió preguntas, la panelista decidió salir al cruce.

"El día que vos discutiste conmigo, yo te defendí al aire y vos me empezaste a "bardear", diciéndome que no trabajaba, y estaba casada con un futbolista", recordó sobre el conflicto Yanina.

Y siguió: "Después discutimos en el corte, te mande al cara.., me hago cargo, pero a vos no se te nota la terapia y estás muy resentida", dijo Yanina y aclaró que no se metía más porque está pasando por un problema de salud y por orden médica no se puede involucrar en conflictos. "Que te mejores Yanina", le respondió, irónica, Colmenero.