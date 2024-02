Jorge Rial reveló cómo está hoy su relación con María del Mar Ramón en medio del conflicto con Morena

Al mismo tiempo, Rial confió cuánto disfruta el compartir sus días junto a su novia. “Sigo con María. Estuvimos todas las vacaciones juntos, la pasamos en familia”, detalló.

En tanto, el conductor de Argenzuela reveló sobre su novia que “ella ahora se quedó allá porque presentó su libro y la verdad le está yendo muy bien, así que se quedó unos días más trabajando”.

More Rial reveló los verdaderos motivos por los que Jorge no la deja en la calle

Que la relación de More Rial con su padre, el popular periodista Jorge Rial, no pasa por el mejor de los momentos no es ninguna novedad. Si bien siempre tuvieron diferencias y encontronazos, la guerra que ella le declaró al ex conductor de Intrusos tras su infarto en Colombia allá por mayo de 2023, claramente marcó un antes y un después.

Lo cierto es que el raid mediático de la influencer, donde ventiló las más diversas intimidades familiares, remontándose a su infancia, a los tremendos castigos y maltratos que le propinaba su madre, Silvia D'Auro, hicieron que el vínculo con su padre se cortase según ella misma lo aseguró en cuanta nota dio.

Jorge Rial y More Rial.jpg

En tanto, con el paso de los meses, las aguas comenzaron a aquietarse y de a poco el diálogo entre ellos parecería haberse reanudado. Al menos, así lo hizo saber la propia Morena entrevistada en Socios del espectáculo (El Trece), donde admitió: "No nos amigamos, volvimos a hablar pero poco y nada. Él siempre va a ser mi papá y aunque tengamos 400 mil peleas, nunca me va a dejar en la calle quizás no tanto por mí sino por el amor que le tiene a Francesco, mi hijo".

Por último, la hija de Jorge Rial reconoció sobre la actual relación con su padre: "El distanciamiento que tenemos, por un lado está bien pero por otro me cuesta. Una siempre quiere el apoyo, sobre todo en mi caso que no es que tengo una tía, una prima o una abuela... no tengo a nadie".