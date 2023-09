Jorge Rial se casa con María del Mar Ramón: el viaje secreto y la inesperada pedida de mano

“Viaje secreto, pedida de mano y casamiento. Jorge Rial y María del Mar, rumbo al altar. La tercera es la vencida”, informaron. Y agregaron: "Esta relación viene desde febrero y, ahora, Jorge se encuentra en Colombia acompañando a su pareja”.

"Va a tener dos casamientos, uno en tierra colombiana y otro en Argentina. Doble festejo”, sumó Piaggio.

El conductor de Argenzuela se casó por primera vez en 1999 con Silvia D'Auro de quien se divorció en 2011. Más tarde, en 2019, el periodista volvió a apostar al amor y dio el sí con la nutricionista Romina Pereiro. Sin embargo, la pareja no duró mucho y el año pasado se separaron.

Luis Ventura reveló el tremendo pedido que le hizo Jorge Rial sobre su hijo Antoñito

Durante muchos años Luis Ventura y Jorge Rial fueron mucho más que en equipo de trabajo, llegando a tener una amistad durante largo tiempo, o al menos eso es lo que creía el actual presidente de Aptra. Pero, de un día para el otro, el entonces conductor de Intrusos decidió apartarlo cuando supo que Fabiana Liuzzi esperaba a su hijo Antoñito.

Quebrada desde entonces esa relación, tanto laboral como personal, actualmente mantienen un nuevo enfrentamiento, en este caso legal. Ofuscado Rial por las declaraciones en su contra que hizo su hija Morena en A la tarde (América TV), decidió reclamárselo a Ventura.

En este contexto, el periodista y conductor de Secretos Verdaderos este viernes visitó LAM (América TV), donde habló a calzón quitado del comienzo de la ruptura de su amistad con el actual conductor de Argenzuela (C5N), donde inevitablemente empezó remitiéndose a su salida de Intrusos.

Luis Ventura - Rial quería ponerle su apellido a mi hijo Antoñito - captura LAM.jpg

“No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”, reveló sorpresivamente dejando a todas las angelitas boquiabiertas.

“Me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Ese no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar, había otra problemática”, agregó contundente.