Yanina Latorre reveló el origen de su pelea con Jorge Rial de la que no hay vuelta atrás

Según recordó Yanina, era el año 2017 y ella comenzaba como panelista de LAM así como también formaba parte del Bailando. "Hasta ese momento, yo le tenía terror a Jorge porque me habían invitado a una cena en Punta del Este, me sentaron al lado de Silvia D´Auro y la foto salió en todos lados. Él por DM me pone ¿Cómo vas a explicar que eras amante de Córdoba? El arquero Colombiano. Se me cayó la bombacha, le tuve terror", recordó.

Pero a raíz del escándalo de Diego con Natacha le perdió el miedo y no dudó en enfrentarlo. "Yo me calenté y ya no me importó nada. En ese momento, estaba en el Bailando, le di un mano a mano a Ángel y a nadie más porque todos querían una nota conmigo pero yo no tenía nada que decir. Las preguntas era para él, para que dijera por qué me engañó", aseguró.

Fue allí cuando Yanina relató cuándo empezó una verdadera pesadilla para su familia: "Por seis meses reventaste a mi familia, mis hijos no podían prender la tele, mis hijos eran adolescentes y la gente los cargaba. Dieguito tenía 13 años, jugaba al fútbol y le decían de todo. Volvía a mi casa llorando. Débora D’Amato, que era muy amiga nuestra, quería ganar un punto con su conductor, lo lleva a la casa de Rial engañado y lo terminan convenciendo para que le de la nota. Yo no sabía nada de eso...".

Es así Yanina Latorre concluyó, tras repasar detalladamente cómo Rial puso a su familia al borde del naufragio, deslizando contundente sobre el periodista "¿Y él ahora se enoja porque durante 3 semanas hablaron de su familia? Por favor".

El momento tenso que vivió Yanina Latorre con Jey Mammon: "Lo vi en..."

Desde que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon, Yanina Latorre fue contundente con su postura. La panelista de LAM tenía una relación cercana con el humorista, pero decidió alejarse.

"Estamos ante una denuncia muy grave de un niño que está denunciando un abuso a los 14 años. Nuestro deber, además de creerle, es seguir con la noticia. No se está hablando de Jey Mammon. Se esta hablando de un tipo, que sos vos, Juan, que alguna vez estuviste con un chico que tenía 14 años", expresó la angelita apenas el caso salió a la luz.

El miércoles pasado, Yanina contó en LAM que se cruzó con Jey Mammon. "Lo vi ayer", reveló la panelista. "¿Dónde?", le preguntó una de sus compañeras, Marcela Feudale. "Caminando por la calle, pero no me vio", precisó la rubia.

La angelita mencionó que pensó, por un instante, en encararlo. Sin embargo, algo la frenó. "Estuve a punto de saludarlo y dije: 'No, me va a mandar a la m....'", añadió sobre el tenso momento con el humorista.

Ángel le sumó una cuota de humor a la anécdota de Yanina. "Te daba la carta documento en la mano", retrucó el conductor de LAM, en referencia a los juicios que quiere llevar adelante Jey contra quienes hablaron de la causa de Lucas en los medios.