José María Listorti explicó por qué decidió dejar de trabajar en la productora de Marcelo Tinelli

"Es una decisión que vengo madurando hace mucho. Todo tiene un final, todo termina", anunció Listorti.

Embed

El animador precisó que habló con Federico Hoppe y Chato Prada, pero aún no pudo conversar con Tinelli. "No pude hablar con Marcelo porque está en México. Me juntaré en estos días para hablarlo", añadió.

Listorti explicó que necesita parar unos meses para ver qué nueva proyecto lo entusiasma. "Son muchos años haciendo televisión. Quiero parar un poco. La gente se merece un descanso de mí. Es una decisión que me costó muchísimo. Tiene que ver con un cambio", reflexionó.

Por último, el conductor indicó que seguirá con Re Tarde, su ciclo en Radio Pop, y generando contenido de humor en Instagram. "En la radio me va bien y estoy haciendo cosas en las redes", sentenció.

image.png

¿Jose María Listorti se toma un año sabático?

José María Listorti habló en LAM sobre su salida de La Flia, la productora de Marcelo Tinelli.

El conductor dijo que, por el momento, quiere alejarse de la pantalla chica.

De todos modos, advirtió que no descarta volver con algún proyecto en unos meses.

"Necesito descansar. No te digo año sabático, pero aunque sea quiero tomarse dos meses o tres", precisó.

¿Qué piensa para el futuro? Listorti explicó que, si le hacen alguna propuesta, prefiere algún formato de juegos.

"Prefiero hacer entretenimientos, no haría un magazine, salvo que sea algo que vaya en contra de la agenda", sentenció.