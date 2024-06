Josefina Pouso reveló que se separó de Diego Arvilly: "Me duran poco"

Sin embargo, parece que el amor llegó a su fin y tras nueve meses de relación, la periodista anunció este jueves en Intrusos (América) que está nuevamente soltera.

"Hoy me vine con las piedras, la boca roja, todo. A ver si agarro algo...", deslizó la panelista y rápidamente llamó la atención de la conductora que no dudó en preguntarle si no estaba más en pareja.

Evidentemente, Josefina reconoció la situación y aseguró que todo sucedió hace poco más de un mes. “Yo soy así, a mí me duran poco chicos. Buena onda, igual. Tenemos la mejor”, comentó.

La sorpresiva y durísima crítica de Romina Pereiro contra Josefina Pouso: "Dejemos de naturalizar..."

Después de que Josefina Pouso aniquilase a Daniel Osvaldo, tratándolo de psicópata narcisista tras la publicación del video en el que le pide perdón a Daniela Ballester y habla de su depresión sumada a sus adicciones, Romina Pereiro disparó de lleno contra ella.

Lo cierto es que las dos ex mujeres de Jorge Rial quedaron enfrentadas, dado que la nutricionista salió cruzar desde su cuenta de X -ex Twitter- a la actual panelista de Intrusos (América TV).

Republicando una foto de Pouso indicando que era tendencia por sus dichos sobre Osvaldo, Pereiro disparó sin filtro: "Esto es todo lo que está mal".

Al tiempo que argumentó picante: "La salud mental es un tema grave. Solo un psiquiatra, y en un contexto terapéutico puede dar un diagnóstico. Dejemos de naturalizar a los opinólogos de temas serios en televisión".