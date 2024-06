Juan Darthés fue condenado a prisión por la denuncia de Thelma Fardin

Embed

El periodista indicó que esta tarde, la actriz hablará ante la prensa. "Hay una conferencia de prensa en Amnistía Argentina, a las 17.30, en cual va a estar Thelma. Estoy hablando con ella. Está muy feliz", remarcó.

Del encuentro en la sede de Anmistía participarán también Paola García Rey, directora adjunta de dicha organización, Carla Andrade Junqueira, abogada de Fardin ante la justicia brasilera, y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

En noviembre del 2021, la ex Patito Feo realizó su denuncia formal en Brasil contra Juan Darthés luego de haber presentado su caso en Nicaragua, donde ocurrió el hecho. Tras el revuelvo que tomó el caso en nuestro país, el actor decidió radicarse en su país de nacimiento.

En junio del 2023 se conoció que la Justicia de Brasil decidió absolver a Juan Darthés, acusado de violación.

“Es un fallo absolutorio. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Juan Darthés no fue investigado a fondo", fueron las palabras del abogado Fernando Burlando apenas se conoció al determinación favorable. Ahora, el tribunal de Apelaciones, considera que es culpable y lo condena a cumplir con 6 años de prisión.

La dura advertencia que recibió Juan Darthés ante un posible regreso a la Argentina

Luego del fallo en favor de Juan Darthés por la causa en la cual fue denunciado por Thelma Fardin, la actriz María Valenzuela, quién compartió elenco con él en la reconocida tira Dulce Amor, opinó en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre su posible regreso a la Argentina.

“Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”, sentenció la actriz en un móvil para el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

A su vez, Valenzuela recordó las acusaciones de Calu Rivero, otra compañera de elenco de ambos, y expresó: “Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó”.

“Estaba en el control, veía algunas escenas y después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta que si, que era verdad”, profundizó.

Finalmente, para el cierre de la nota, la actriz fue al hueso y de forma lapidaria advirtió: “Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.